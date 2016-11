Exklusiv: Auma Obama, die Schwester von US-Präsident Barack Obama, am Montag um 22:35 Uhr LIVE auf PULS 4

Auma Obama ist am Montag, den 7. November um 22:35 Uhr zu Gast in einem "Pro und Contra Spezial" auf PULS 4

Wien (OTS) - Auma Obama ist Soziologin und Autorin und auf dem Gebiet der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit aktiv. Sie hat eine eigene Stiftung aufgebaut zum Thema "You are your Future", ein Thema das die Jugend auf der ganzen Welt bewegt.

PULS 4 Infochefin Corinna Milborn spricht in einem "Pro und Contra Spezial" exklusiv im österreichischen TV mit Auma Obama. Was ist für die Entwicklungspolitik der nächsten Jahre wichtig? Wie können sich junge Menschen nachhaltig einbringen und zum Beispiel Wahlen beeinflussen?

Außerdem zu Gast in "Pro und Contra": Die Sprachwissenschafterin Elisabeth Wehling, die den US-Wahlkampf unter die Lupe nimmt und sagen kann, warum der Wahlkampf in den USA in eine derartige Schlacht ausgeartet ist und wie die Bevölkerung tickt. Welche Themen bewegen die Welt in Zeiten der zunehmenden Polarisierung zwischen links und rechts? Warum flammt in vielen Ländern Rassismus wieder so stark auf? "Pro und Contra Spezial" am MOntag, den 7. November um 22:35 Uhr auf PULS 4

Gäste am Podium:

Auma Obama, Germansitin, Soziologin und Journalistin, Schwester des US-Präsidenten Barack Obama

Elisabeth Wehling, Sprach- und Kognitionswissenschafterin

