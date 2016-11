Termin-Aviso: Hauptveranstaltung des Boys' Day am 10.11.2016 im Pflegewohnhaus Baumgarten mit Sozialminister Alois Stöger

Wien (OTS/BMASK) - Am 10. November findet zum neunten Mal der bundesweite Aktionstag des Sozialministeriums statt, um junge Männer für Erziehungs- und Pflegeberufe zu begeistern.

Sozialminister Alois Stöger wird bei der Hauptveranstaltung im Pflegewohnhaus Baumgarten in Wien Penzing rund 100 Burschen und junge Männer begrüßen. Im interaktiven Forumtheater zum Thema Pflegeberuf und im Praxisteil "Boys' Day Aktiv - Interaktion, Information und Selbsterfahrung" wird den jungen Teilnehmern ein burschengerechtes Programm geboten. Auf den Stationen sowie in den Wohnbereichen des Pflegewohnhauses haben die männlichen Jugendlichen Gelegenheit, das Berufsbild Pfleger praxisnah kennen zu lernen. Darauf aufbauend können die Teilnehmer ihre Erfahrungen in einer Projektarbeit beim "Boys' Day Contest - ein Pflegewohnhaus im Jahr 2040" einbringen.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen, am Boys' Day im Pflegewohnhaus Baumgarten teilzunehmen.

Um Anmeldung unter boysday @ ambuzzador.com wird gebeten.

Boys' Day am 10.11.2016 im Pflegewohnhaus Baumgarten



Datum: 10.11.2016, 09:00 - 11:00 Uhr



Ort:

Pflegewohnhaus Baumgarten Veranstaltungssaal, Haupteingang,

EG links

Seckendorfstraße 1, 1140 Wien



Url: www.boysday.at



