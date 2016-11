Jörg Pilawa präsentiert „Spiel für dein Land“ am 12. November in ORF eins

Sarah Wiener, Kristina Sprenger und Robert Kratky gehen für Österreich an den Start

Wien (OTS) - Nächste Runde für Jörg Pilawas Länderwettstreit – am Samstag, dem 12. November 2016, geht Sarah Wiener als Teamkapitänin gemeinsam mit Kristina Sprenger und Robert Kratky bei einer neuen Ausgabe von „Spiel für dein Land“ für Österreich an den Start. Ob sie den Titel verteidigen können, entscheidet sich live ab 20.15 Uhr in ORF eins. Team Deutschland wird diesmal angeführt von Andrea Kiewel und Team Schweiz von Marco Rima. Auch das TV-Publikum kann über die Website oder die App wieder mitspielen und insgesamt 30.000 Euro gewinnen.

„Spiel für dein Land“: Die Show ist in zwei Halbzeiten geteilt, die jeweils mit einer Entscheidungsrunde enden – in jeder Halbzeit steht dem Teamkapitän ein anderer prominenter Mitspieler zur Seite. Ob der jeweilige Teamkapitän das große Finale allein oder mit Unterstützung bestreiten darf, entscheidet sich am Ende der beiden Halbzeiten, denn das Siegerland jeder Entscheidungsrunde nimmt einen Mitspieler mit ins Showfinale. Auch das TV-Publikum kann über die Website oder die App wieder mitspielen und gewinnen.

Die prominenten Kandidaten der Live-Show vom 12. November 2016

Österreich: Sarah Wiener (Teamkapitänin), Kristina Sprenger und Robert Kratky

Schweiz: Marco Rima (Teamkapitän), Regula Grauwiller und Ivo Adam Deutschland: Andrea Kiewel (Teamkapitänin), Ruth Moschner und Paul Panzer

Online mitquizzen können die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ihrem Laptop oder PC wieder auf www.spielfuerdeinland.at. Alternativ dazu steht in den App-Stores, Google-Play-Stores und Window-Phone-Stores die „Spiel für dein Land“-App zum kostenlosen Download bereit.

„Spiel für dein Land“ ist in der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) sowohl als Live-Stream als auch sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar. Die Show wurde gemeinsam entwickelt von ORF, SRF, dem Bayerischen Rundfunk sowie dem Norddeutschen Rundfunk und wird in Zusammenarbeit mit der Herr P. GmbH produziert.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

