ARBÖ: Justin Bieber, Rod Stewart, WWE, Elton John lassen es rund um die Stadthalle Wien stauen!

Gefüllte Parkgaragen und Staus rund um die Wiener Stadthalle: Die Halle D wird im November zum Sammelort vieler heiß erwarteter Veranstaltungen.

Wien (OTS) - Allerheiligen liegt hinter uns, aber der November glänzt noch mit weiteren Veranstaltungen. So bietet zum Beispiel die Wiener Stadthalle für alle Geschmäcker ein besonderes Highlight. Vor allem die jüngeren weiblichen Fans werden sich über einen Besuch in der Stadthalle D am 8. November von Justin Bieber freuen. Gleich am Tag darauf ein Leckerbissen für alle Rock- und Pop-Fans: Rod Stewart tritt am 9. November in der österreichischen Hauptstadt auf. Sportliche Unterhaltung und eine große Portion Show haben dann die Superstars von World Wrestling Entertainment am 10. November mit im Gepäck. Den großen Monatsabschluss im November liefert dann Sir Elton John am 24. November. Wenn der britische Sänger, Komponist und Pianist in Wien gastiert, muss immer von einer gefüllten Halle ausgegangen werden. Wie immer gilt eine Eintrittskarte gleichzeitig als Fahrschein der Wiener Linien. Das schont Nerven und das Geldbörserl. Möchte man dennoch mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, bieten die Lugner-City-Parkgarage, die Märzparkgarage und die Stadthallengarage preisgünstige Alternativen.





„An besagten Tagen muss deshalb abends vor allem am Vogelweidplatz, der Hütteldorfer Straße, der Gablenzgasse und am Neubaugürtel mit stärkerem Verkehrsaufkommen als üblich gerechnet werden!“, warnt Jürgen Fraberger vom ARBÖ Informationsdienst. „Da die Events allesamt gegen 19 Uhr stattfinden, werden sich die Stadthallenbesucher unter den Berufsverkehr mischen. Wir empfehlen deshalb allen Selbstfahrern genügend Zeit für die Fahrt einzuplanen und um unnötig, durch Stress ausgelöste, gefährliche Situationen zu vermeiden, rechtzeitig von zu Hause aus los zu starten!“

