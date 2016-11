Three und BT geben eine Präsentation im Customer Experience Management in Telecoms Global Summit

London (ots/PRNewswire) - Ashley Cook, Leiter der Kundenbetreuung bei Three, und Lisa Harrington, Chief Customer Officer bei BT, haben bestätigt, dass sie beim CEM in Telecoms Global Summit 2017, das vom 23. bis 26. Januar in London stattfindet, einen Vortrag halten werden.

Ashley Cook wird über seine Erfahrung sprechen, wie das O2/Three-Transformationsprogramm auf der digitalen Ebene gemanagt wurde und wie es 2018 aussehen wird. Lisa Harrington wird über ihre Erfahrung beim Festlegen einer digitalen Transformationsstrategie sprechen, die klar auf gewinnorientierte Ziele ausgerichtet ist und bei der die Kunden im Mittelpunkt stehen.

Beide Redner werden gemeinsam mit Führungskräften globaler Unternehmen wie O2, Virgin Media, Zain KSA, Telefonica, MTN Group, Rogers Communications und Deutsche Telekom beim CEM in Telecoms Global Summit vom 23.-26. Januar in London anwesend sein.

Diese Gipfelkonferenz bringt mehr als 200 Branchenführer zusammen und lädt sie dazu ein, die Kundenerfahrung in der Telekombranche zu besprechen und zu gestalten, Technologie und Online-Erfahrungen in den Griff zu bekommen, um Prozesse zu entwickeln, die den stets neuen Kundenanforderungen gerecht werden, die Customer Journey an allen Kontaktpunkten zu beachten, um die Kundenerfahrung zu optimieren, Kundenfeedback und Erkenntnisse zu erfassen, um Kernkundendaten auszuwerten, die zum Bilanzsummenwachstum beitragen, und schließlich unter Nutzung eines kohärenten Handlungsrahmens und einer ausgereiften kundenorientierten Kultur Produkte zu entwerfen, die auf die Kundenanforderungen zugeschnitten sind.

Die vollständigen Programmpunkte einschließlich einer kompletten Liste der Hauptredner finden Sie hier:

http://www.customerexperienceevent.com/PR

Treten Sie dem CX Network bei und erhalten Sie Expertenstellungnahmen, Werkzeuge und Ressourcen, die von erfahrenen Kundenmanagement-Profis und Branchenkennern entwickelt wurden. CX Network, das steigende Mitgliederzahlen verzeichnet und ein globales Portfolio von Events hat, sorgt dafür, dass Sie am Puls der Zeit bleiben, indem es Ihnen praktische und strategische Ratschläge bereitstellt, um Sie bei Ihren Geschäftszielen zu unterstützen.

oder besuchen Sie http://www.customerexperienceevent.com/PR

