Hainan Airlines unterzeichnet Absichtserklärung mit Flughafen Brüssel im Beisein von Chinas Ministerpräsidenten Li Keqiang und Belgiens Premierminister Charles Michel

Beijing (ots/PRNewswire) - Hainan Airlines hat eine Absichtserklärung (Letter of Intent/LOI) mit dem Flughafen Brüssel während der Unterzeichnungszeremonie für die China-Belgien Wirtschafts- und Handelskooperation unterzeichnet, die am 31. Oktober in Beijing in Anwesenheit des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang und des belgischen Premierministers Charles Michel stattfand. Während der Zeremonie gaben die beiden Unternehmen die Einführung einer neuen Shanghai-Brüssel-Flugstrecke bekannt, die gemäß Planung 2017 beginnen soll. Zhang Ling, Vorsitzender der HNA Tourism Group, und Sun Jianfeng, ein Mitglied der Geschäftsleitung bei Hainan Airlines, nahmen gemeinsam mit Arnaud Feist, CEO des Flughafens Brüssel, an der Veranstaltung teil.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161102/435258

Im Jahr 2006 hat Hainan Airlines die Flugroute Beijing-Brüssel eingeführt und damit eine Luftbrücke für den freundschaftlichen Austausch zwischen China und Brüssel etabliert, dem zentralen Standort der überwiegenden Zahl der Institutionen der Europäischen Union. 2015 buchten bereits 114.000 Passagiere diese Route, ein Anstieg, der fast fünfmal so hoch ist wie die Passagierzahlen für diese Strecke im ersten Jahr des Flugdienstes. Im März 2016 hat Hainan Airlines eine Zeremonie unter der Bezeichnung "Remembrance at 10,000 Meters" abgehalten, um seine Unterstützung für die von den Brüsseler Terrorangriffen betroffenen Menschen zum Ausdruck zu bringen.

Sun Jianfeng, Vorstandsmitglied von Hainan Airlines, sagte, dass die Fluglinie sich zur Unterstützung von Chinas Initiative "One Belt, One Road" verpflichtet habe - dem Programm der chinesischen Regierung zur Entwicklung des Handels durch und mit den Ländern, die an den Überland- und Seehandelsrouten der historischen Seidenstraße liegen -indem das Unternehmen eine Luftbrücke bereitstellt, die China und die Länder in ganz Eurasien verbindet. Der Austausch zwischen China und anderen eurasischen Ländern sowie die Verbindung zwischen den chinesischen und den Weltmärkten spielt eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der Initiative "One Belt, One Road". Die Luftbrücke, die derzeit von der Luftfahrtbranche etabliert wird, ersetzt in unserer heutigen Zeit die Kamele und Pferde, die einst zum Transport auf den Handelswegen entlang der alten Seidenstraße eingesetzt wurden.

Hainan Airlines betreibt jetzt acht europäische Routen, zu denen die Strecken Beijing-Brüssel, Beijing-Berlin, Beijing-Moskau, Beijing-Sankt Petersburg, Hangzhou-Xi'an-Paris, Chongqing-Rom, Beijing-Prag und Beijing- Manchester gehören. Zum Jahresende 2015 machte das Passagieraufkommen von Hainan Airlines von und nach Europa fast 30 Prozent der internationalen Gesamtzahl aus. Das Unternehmen erhöhte 2015 ebenfalls seine Kapazitäten für Flugdienste nach Europa um 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Fluglinie hat bis heute über 700 nationale und internationale Routen eingerichtet, mit denen Passagieren mehr als 100 Städte auf der ganzen Welt erreichen können, und sie bietet ein umfangreiches Streckennetz, das sich über Asien, Europa, Nordamerika und Ozeanien erstreckt. Hainan Airlines ist sechs Jahre in Folge als eine der SKYTRAX Five-Star Fluglinien benannt worden und zeichnet sich seit 23 Jahren durch den sicheren Betrieb seiner Flotte aus. Die Fluglinie hat im Airline Safety Ranking 2016 von JACDEC, einer deutschen Firma zur Datenbewertung der Flugsicherheit, den fünften Platz erreicht.

