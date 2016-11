Edison nimmt am SGX StockFacts Research-Programm teil

London (ots/PRNewswire) - Das Projekt wird die Deckung der Aktienanalyse und die Verteilung der an der Börse von Singapur gelisteten Aktien fördern

Edison Investment Research ist erfreut, mitteilen zu dürfen, dass das Unternehmen mit der Börse in Singapur (SGX) übereingekommen ist, der internationale Research-Anbieter eines nichtgerateten, global vertriebenen Research-Products für das neu geschaffene SGX StockFacts Research-Programm zu werden. SGX StockFacts hat es sich zum Ziel gesetzt, die Deckung der Aktienanalyse zu fördern und die Rolle der Analyse der an der SGX gelisteten Aktien und der größeren Investorengemeinschaft zu stärken. Alle am Mainboard und Catalist der Börse von Singapur notierten Unternehmen sind zur Teilnahme am Programm eingeladen. Die SGX wird die Research-Anbieter in Kürze vorstellen.

Die Aktienbörsen erkennen zunehmend an, dass der Mangel an Analysen der an Börsen geführten Aktien nicht im Interesse der Unternehmen ist. Außerdem hat man erkannt, dass das Handelsvolumen zunehmend nicht nur von der institutionellen Investorengemeinschaft generiert wird, sondern ebenso aus privaten Vermögen und von Gemeinschaften aus Kleinanlegern, denen der Zugang zu verlässlichen Daten und hochwertigen Analysen fehlt. Dies führt dazu, dass Aktienbörsen größere Budgetmittel für die Bereitstellung von Analysen aufwenden, da Sie im Wettbewerb miteinander stehen, um als Börsenplatz attraktiv zu sein.

Analysen von Research-Unternehmen wie Edison sind eine bedeutsame und global anerkannte Art und Weise, eine angemessene Preisgestaltung der gelisteten Unternehmen zu fördern. Hochwertige Aktienanalysen helfen bei der Untersuchung der von den Herausgebern veröffentlichten Informationen und unterstützen dabei, einen Kontext für Geschäfte innerhalb ihres lokalen und globalen Investorenmarktes zu schaffen. Mit über 80 Analysten, die nach Branchenkenntnissen organisiert sind, analysiert Edison über 400 Unternehmen weltweit und ist somit eines der größten Investment-Research-Unternehmen der Welt. Seine Analysen werden über die weitreichenden Vertriebsplattformen und Partnernetzwerke verteilt und stehen weltweit auf professionellen und Internet-Informationsplattformen zur Verfügung.

Neil Shah, Director of Research bei Edison Investment Research teilte mit: "Aufgrund der globalen Auswirkungen der regulatorischen Änderungen in Europa auf die traditionelle Fähigkeit der Verkaufsseite, eine große Anzahl von Aktien wirtschaftlich zu decken, erwarten wir wesentliche Veränderungen im Umfeld der Research-Leistungen. Aktienbörsen spielen eine wesentliche Rolle bei der Bereitstellung von Aktienanalysen. Im Laufe der vergangenen vier Jahre haben wir die Börse von Singapur gut kennengelernt und wir befürworten ihre innovative Herangehensweise mit StockFacts, einem Werkzeug, das die Aktienentdeckung erleichtert. Das StockFacts Research-Programm baut auf dem StockFacts-Portal auf und stellt weiterführende Informationen für Investoren bereit, um die für sie interessanten Aktien besser zu verstehen. Edison wird ein nichtgeratetes Produkt anbieten, dessen Ziel es ist, SGX-Aktien für die Investoren in einen internationalen Kontext zu setzen."

SGX StockFacts wurde ursprünglich im Jahr 2014 als Kooperationsprojekt zwischen SGX und S&P Capital IQ ins Leben gerufen. Es bietet Investoren die Möglichkeit, Aktien mit mehr als 20 Screening-Kriterien zu filtern.

Über Edison

Edison ist ein Investment-Research- und Beratungsunternehmen, das unter den Marken Edison Investment Research und Edison Advisers operiert und über Sitze in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien-Pazifik-Raum verfügt. Das Herz von Edison ist unsere weltweit anerkannte Aktienanalysen-Plattform und unsere umfassende Fachkompetenz in verschiedenen Branchen. Unsere Analysen werden von zahlreichen internationalen Investoren, Beratern und Stakeholdern gelesen. Edison Advisers nutzt unsere Analyse-Plattform, um differenzierte Dienstleistungen bereitzustellen, wozu auch Investor Relations und Strategische Beratung zählen.

Für nähere Informationen: http://www.edisoninvestmentresearch.co.uk. Edison ist ein von der Financial Conduct Authority (https://register. fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000MfYL6AAN) (FCA) autorisiertes und reguliertes Unternehmen.

