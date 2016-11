Ein Smart-TV für die Hotellerie

Der IT-Spezialist goingsoft präsentiert seine smarte TV-Lösung für den Profieinsatz auf der „Alles für den GAST“, Salzburg von 5. Bis 9. November 2016

St. Johann in Tirol/Salzburg (TP/OTS) - Das goingsoft Hotel-TV Konzept HOTAINMENT überzeugt Hoteliers und Gäste mit einer professionellen Smart-TV- und Infotainmentlösung. Zahlreiche innovative Funktionen sorgen für ein perfektes Fernseherlebnis und machen das TV-Gerät zum zentralen Point of Sale in jedem Zimmer. Auf der „Alles für den GAST Salzburg“, von 5. bis 9. November 2016 können sich interessierte Besucher von dem TV-System im Livebetrieb überzeugen.

Seit über 15 Jahren arbeitet das Tiroler Softwareunternehmen goingsoft konsequent an zuverlässigen und leistungsstarken IT-Lösungen für den professionellen Einsatz in der Hotellerie. Der eigene Smart-TV HOTAINMENT ist der nächste logische Schritt hin zu einer umfassenden und gewinnbringenden Kommunikationstechnologie für jedes Hotelzimmer. Vom TV-Gerät mit perfekter Bildqualität und intuitiver Bedienung, über die zentrale Steuerung der wichtigsten Funktionen bis hin zur zielsicheren Gästekommunikation: Sämtliche Aspekte einer zeitgemäßen Infotainmentlösung sind in dem einzigartigen TV-Konzept berücksichtigt.

Perfektes TV Erlebnis und intuitive Bedienung

Ein elegantes TV-Gerät mit extraschmalem Rahmen stellt das leistungsstarke Herzstück der HOTAINMENT Lösung dar. Der smarte Fernseher begeistert Hotelgäste mit brillanter Bildqualität, kurzen Umschaltzeiten und unkomplizierter, intuitiver Bedienung.

Erstklassiges Entertainment und zielsicheres Marketing

Mit der goingsoft HOTAINMENT Lösung wird der Fernseher zudem zum zielsicheren Kommunikationskanal für den Hotelier und zum zentralen Point of Sale in jedem Hotelzimmer. Über die interaktive TV-Oberfläche können dem Gast relevante Informationen und besondere Angebote gebündelt zur Verfügung gestellt werden. Das innovative System lässt sich über das Gäste-WLAN auch für alle Smartphones, Notebooks und Tablet PCs bereitstellen.

Zentrale Verwaltung und effizientes Content Management

Darüber hinaus ist die goingsoft HOTAINMENT Lösung eine echte Erleichterung im Arbeitsalltag: Alle wichtigen TV-Funktionen, wie etwa die Senderlistenverwaltung, können zentral gesteuert werden. Das Eingeben von wichtigen Hotelinformationen und besonderen Angeboten erfolgt über ein einfach zu bedienendes Online-Redaktionssystem.

Jederzeit erweiterbar

Die goingsoft präsentiert mit ihrem HOTAINMENT Konzept eine perfekt aufeinander abgestimmte Lösung aus einem professionellen Hotel-TV und einem maßgeschneiderten Informations- und Marketingwerkzeug für den Hotelier. Da sämtliche Komponenten aber auch unabhängig voneinander funktionieren, ist der Einstieg in professionelle Kommunikationstechnologie besonders einfach. Eine nachträgliche Erweiterung ist jederzeit möglich.

Über die goingsoft

Die goingsoft entwickelt seit über 15 Jahren sichere und zuverlässige Gäste-WLAN und Infotainment Lösungen für die Hotellerie. Mittlerweile gehören mehr als 1000 Hotels, Seminarhäuser, Tourismusregionen sowie Kur- und Reha-Einrichtungen in ganz Europa zu den zufriedenen Kunden des Tiroler Unternehmens.

Keyfacts Hotainment by goingsoft:

Smarter Hotel-TV mit 32-, 43, oder 49 Zoll Bildschirmdiagonale

Integrierte Kommunikations- und Entertainmentlösung: Der Fernseher wird zum zentralen „Point of Sale“ in jedem Zimmer

Professionelle Verwaltung und zentrale Steuerung der wichtigsten TV-Funktionen

Pressetermin anlässlich der "Alles für den GAST Salzburg"



Datum: 9.11.2016, 10:00 - 12:00 Uhr



Ort:

Alles für den GAST Salzburg - Halle 9 Stand Nr. 311

Salzburg



Rückfragen & Kontakt:

goingsoft GmbH

Florian Haselsberger

Marketing

+43 5352 64200

marketing @ goingsoft.com

www.goingsoft.com