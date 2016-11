Direktbuchungsroadshow mit Seekda, ÖHV und Google in Zentral- und Mitteleuropa startet!

Wien/Salzburg (TP/OTS) - Ganz Europa steht im Zeichen der HOTREC-Direktbuchungskampagne! Seekda, die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) und Google, drei erfolgreiche Player im Tourismus, unterstützen gemeinsam die „Direkt Buchen“ Kampagne durch eine groß angelegte Roadshow und informieren Hoteliers über effiziente Möglichkeiten mehr Direktbuchungen zu generieren.

Erster Roadshowstop am 05.11.2016 auf der Alles für den GAST in Salzburg

Im Rahmen der Gast-Messe in Salzburg veranstaltet Seekda gemeinsam mit ÖHV und Google den ersten Roadshowstop direkt am Salzburger Messegelände, am Samstag, dem 05.11.2016 im Foyer 10 ab 15 Uhr. Die führende Branchen-Leitfachmesse für die gesamte Gastronomie und Hotellerie im Donau-Alpen-Adria-Raum, die "Alles für den Gast" 2016 in Salzburg, bietet einen Top-Rahmen für den Auftakt der gemeinsamen Direktbuchungsroadshow.

Steigern Sie Ihre Direktbuchungen – Seekda, ÖHV und Google informieren!

In hochkarätigen Vorträgen und Diskussionsrunden erfahren Sie als Hotelier die neuesten Trends im Bereich der Direktbuchung und können sich über modernen Online-Vertrieb informieren. Seien Sie dabei! Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gemeinsame Pressekonferenz von ÖHV und Seekda in Wien

Dipl. Ing. Klaus Niederacher, Geschätsführer von Seekda, und Dr. Markus Gratzer, Generalsekretär der ÖHV informierten auf einer Pressekonferenz über die kommende Direktbuchungsroadshow, die nicht nur den Gedanken der europaweiten HOTREC Kampagne zur Förderung der Direktbuchung aufgreift, sondern vor allem mit modernem Digital Marketing in Verbindung bringt.

Besuchen Sie Seekda auch während der gesamten Gast-Messe, vom 05.11.2016 -09.11.2016, in Halle 08, Stand 0308. Das Seekda-Team freut sich auf Sie! Sollten Sie es nicht zum Start der Direktbuchungsroadshow schaffen, beraten wir Sie gerne über modernen Online-Vertrieb bei Ihnen vor Ort. Vereinbaren Sie einen kostenlosen Informationstermin!

