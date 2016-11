Familienurlaub mit „fun-tastischen“ Tagen im Schnee

Flachau (TP/OTS) - Bester Service und jede Menge Spaß für Familien und Kinder werden beim Skiurlaub in der Salzburger Sportwelt groß geschrieben. Für den Winter 2016/17 hat man im Herzen von Ski amadé wieder attraktive Packages geschnürt. So etwa die neue „Mini’s Week“ im Jänner: Kinder bis 6 Jahre genießen dabei alle Vorzüge wie Skikurs, Skiverleih und Ski-Pass.

Die Wintersportorte Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann-Alpendorf, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos bilden die Salzburger Sportwelt: Im Herzen von Österreichs größtem Skiverbund Ski amadé mit 760 Pistenkilometern, 270 Liften und Bergbahnen und einem riesengroßen Angebot auf und abseits der Pisten sind sie ein Garant für den abwechslungsreichen Familienurlaub. Die Pongauer Orte sind idyllisch und in ihrer Größe überschaubar: Hohen Komfort gewährleisten die modernen Lifte mit Bubbles und Sitzheizungen. Übungslifte und die für Kinder reservierten Schnee-Areale liegen zentral und sind zu Fuß oder mit kostenlosen Skibussen erreichbar.

Abenteuerberge für Kinder

Auch Langschläferfrühstück, Kinderbetreuung und -animation im Hotel, Funslopes und Snowparks für alle Könnerstufen gehören zum perfekten Familienurlaub. Zu den Besonderheiten für Kinder zählen WAGRAINI’s Winterwelt, der Geisterberg in St. Johann-Alpendorf, das Fichtelland in Radstadt-Altenmarkt und das ausgezeichnete Familienskigebiet „Monte Popolo“ in Eben. In den 25 Ski- und Snowboardschulen werden Kinder ab drei Jahren betreut. Für die Extraportion Spaß sorgen Funsportarten, der Lucky Flitzer Alpine Coaster in Flachau, das Erlebnisbad Wasserwelt Wagrain und die Erlebnistherme Amadé. Wer am Abend noch Lust auf Action hat, der begibt sich auf eine von 13 beleuchteten Rodelbahnen.

Winter-Familienurlaub bis weit in den Frühling

Familien genießen im Winter alle Vorzüge. Ab 18. März 2017 fahren Kinder bis 15 Jahre kostenlos, sofern ein Elternteil einen 6-Tage-Skipass erwirbt. Perfekte Bedingungen also für den Sonnenskilauf bis zum Winter-Endspurt in der Salzburger Sportwelt.

