GenePOC kündigt für den Vertrieb die Einrichtung eines umfassenden Netzwerkes von Handelspartnern in ganz Europa an

Quebec, Kanada (ots) - Das Unternehmen GenePOC, das bereit ist, seine erste molekulare Lösung für die schwierige Identifizierung von Clostridium in Europa zu vermarkten, verkündet stolz, dass es zur Abdeckung des westeuropäischen Marktes Verträge mit 8 Vertriebspartnern abgeschlossen hat.

GenePOC, Inc. (GenePOC) hat angekündigt, dass es mit 8 Partnern in ganz Europa Vertriebsvereinbarungen für die Vermarktung seiner ersten Produkte unterzeichnet hat. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung von GenePOC und die zeitliche Abstimmung fügt sich gut in den zuvor angekündigten Zeitplan ein, nachdem die Kommerzialisierung im Herbst 2016 gestartet werden soll.

Die Handelspartner, die die Vereinbarungen unterzeichnet haben, sind Astra Formedic S.r.l. in Italien, bestbion dx GmbH in Deutschland/Österreich, Biosynex Group in Frankreich, EMM Life Science AB in Schweden/Dänemark/Finnland/Norwegen/Island, Fannin Ltd in Irland, Mediphos Group BV in den Niederlanden/Belgien/Luxemburg, Near Patient Diagnostics Ltd im Vereinigten Königreich und Vitro S.A.B. de C.V. in Spanien/Portugal.

Durch die Kenntnisse und die Marktposition dieser Partner sowie das Engagement, die Begeisterung und das Vertrauen, das sie in dieses Unternehmen setzen, wird GenePOC in der Lage sein, die nächsten wichtigen Schritte auf dem Weg zum kommerziellen Erfolg unter den bestmöglichen Bedingungen zu bewältigen. Durch die starke Marktposition der Partner von GenePOC auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten und molekularen bzw. patientennahen Diagnostik ist GenePOC sehr zuversichtlich, dass durch diese Kooperationen ein solider Einstieg und eine schnelle Expansion auf dem europäischen Markt möglich sein werden.

"Wir freuen uns über die unterzeichneten Kooperationsverträge und den Enthusiasmus unserer Partner, den wir bei unserem ersten Vertriebspartnertreffen erleben konnten, das in Vorbereitung auf die Produkteinführung in der ersten Oktoberwoche stattgefunden hat", sagte der Geschäftsführer von GenePOC Patrice Allibert.

Über GenePOC

GenePOC ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Schnelldiagnosegeräten spezialisiert hat, die die Prävention und den Nachweis von Infektionskrankheiten ermöglichen. GenePOC ist Mitglied (mehrheitlich im Besitz) der Debiopharm Group.

Das Unternehmen hat das GenePOC-Diagnostiksystem entwickelt, das eine schnelle mikrobielle Untersuchung am Pflegeort (Point of Care - POC) ermöglicht. Mit diesem Gerät können jegliche Infektionsarten in höchstens einer Stunde analysiert werden, es ist einfach zu bedienen und kann eine breite Palette biologischer Proben bearbeiten, so dass es ein benutzerfreundliches und effizientes Instrument darstellt.

2013 wurde GenePOC von Frost & Sullivan mit dem Best Practices Award als beste nordamerikanische Unternehmensgesellschaft für molekulare Diagnostik des Jahres 2013 ausgezeichnet.

Weiterführende Informationen: www.genepoc-diagnostics.com/

Über die Debiopharm Group Die Debiopharm Group(TM) ist ein globaler biopharmazeutischer Konzern mit Hauptsitz in der Schweiz, das aus fünf Unternehmen besteht, die weltweit in der Entwicklung und Herstellung von Medikamenten und Diagnostikwerkzeugen tätig sind. Der Schwerpunkt von Debiopharm liegt in der Entwicklung von verschreibungspflichtigen Medikamenten und Diagnostika, die nicht auf medizinische Bedürfnisse ausgerichtet sind. Die Gruppe führt die Einlizenzierung und Entwicklung viel versprechender Wirkstoffkandidaten durch. Die Produkte werden durch Auslizenzierungspartner und Vertriebspartner vermarktet, damit weltweit die größtmögliche Anzahl an Patienten erreicht werden kann.

Weitere Informationen finden Sie unter www.debiopharm.com Wir sind auf Twitter. Folgen Sie @DebiopharmNews auf http://twitter.com/DebiopharmNews

Rückfragen & Kontakt:

Ansprechpartner bei Debiopharm International SA:

Christelle Tur

Koordinatorin für Kommunikation

christelle.tur @ debiopharm.com

Tel.: +41 (0)21 321 01 11



Ansprechpartner bei GenePOC:

Patrice Allibert

Geschäftsführer

patrice.allibert @ genepoc.ca

Tel.: +1-418-650-3535