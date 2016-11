AVISO: Stadtmenschen Wien: Kick-off zum fünften Standort in der VHS Mariahilf

Fototermin mit BV Markus Rumelhart, Projektinitiatorin Tanja Wehsely, VHS Wien Geschäftsbereichsleiterin Maria Gassner und den Projekt-Ehrenamtlichen

Wien (OTS) - Gemeinsam mit Tanja Wehsely, Wiener Landtagsabgeordnete, und Maria Gassner, VHS Wien Geschäftsbereichsleiterin, lädt Markus Rumelhart, Bezirksvorsteher von Wien Mariahilf, am 9. November 2016 um 10:00 Uhr in den Festsaal der Bezirksvorstehung im 6. Bezirk zum Startschuss des bereits fünften Standortes des Ehrenamts-Projektes ein. Einmal die Woche werden die "Stadtmenschen" auch in der VHS Mariahilf im Rahmen einer Sprechstunde die erste Anlauf- und Orientierungsstelle für die Probleme und Fragen der BewohnerInnen Wiens sein.

Wien hat ein vielfältiges und reichhaltiges Sozialangebot, jedoch sind oftmals die relevanten Beratungsstellen nicht bekannt oder Betroffene sind damit überfordert, den nötigen Kontakt für ihr Problem zu finden. Die Ehrenamtlichen nehmen sich für die Hilfesuchenden in ihren Sprechstunden an fünf Standorten in Wien Zeit. Sie zeigen kostenlos und anonym auf, wo die WienerInnen für ihre Fragen die nötige Unterstützung bekommen. Die Wiener Volkshochschulen unterstützen die "Stadtmenschen" seit Anbeginn des Projektes mit Räumlichkeiten für die Sprechstunden und einem speziellen Lehrgang um die Freiwilligen auf deren Tätigkeiten vorzubereiten.

Die "Stadtmenschen Wien" sind ein Projekt der Social City Wien. Weitere Informationen zu den "Stadtmenschen Wien" und den Standorten finden Sie unter www.stadtmenschen.wien

Wir laden die MedienvertreterInnen herzlich zum Termin ein.

Anwesend beim Kick-off sind:

- Markus Rumelhart, Bezirksvorsteher des 6. Wiener Gemeindebezirkes - Mag.a Tanja Wehsely, Wiener Landtagsabgeordnete und Initiatorin der "Stadtmenschen Wien"

- Mag.a Maria Gassner, Geschäftsbereichsleiterin VHS Wien

- Dominik Wang, Direktor VHS Mariahilf

- Ehrenamtliche Stadtmenschen

- Angefragt, Erste Bank

- Angefragt, Wiener Städtische

- DSA Mag.a Melanie Widder, MA, Fonds Soziales Wien

- Mag.a Claudia Huemer, Wohnpartner

Mittwoch, den 9. November 2016, 10:00 Uhr Bezirksvorstehung des 6. Wiener Gemeindebezirkes, Festsaal, Amerlingstraße 11, 1060 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Christina Rettenmoser

Social City Wien

Kommunikation

Tel.: 0676/475 64 41

E-Mail: christina.rettenmoser @ socialcity.at



Mag.a Daniela Lehenbauer

Mediensprecherin VHS Wien

Tel.: 01/89 174-100 105

Mobil: 0650/820 86 55

E-Mail: daniela.lehenbauer @ vhs.at