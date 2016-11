Volkshilfe Präsidentin Barbara Gross mit Großem Silbernen Ehrenzeichen ausgezeichnet

Ehrung für Verdienste um die Republik Österreich

Wien (OTS) - Als eine seiner letzten Amtshandlungen hat der Bundespräsident a.D. Heinz Fischer das Dekret für das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich an Barbara Gross, Präsidentin der Volkshilfe Österreich, unterzeichnet. Überreicht wurde das hohe Ehrenzeichen durch den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Alois Stöger: "Es sind spezielle Menschen, die sich für andere einsetzen und ein solcher spezieller Mensch ist Barbara Gross. Für ihr unermüdliches und langjähriges ehrenamtliches Engagement in der Volkshilfe und auch außerhalb ist es mir eine Freude, ihr heute das Große Silberne Ehrenzeichen zu überreichen".

Die Präsidentin freut sich sehr über die Anerkennung: „Die Entwicklung der Volkshilfe Österreich, wie auch jene in der Volkshilfe Steiermark, konnte nur mit einem tollen Team, Engagement und vielen guten Ideen umgesetzt werden; zum guten Teil auch, weil in den 22 Jahren Verantwortung ein gewaltiges Netzwerk aufgebaut werden konnte. Ich freue mich sehr über die Verleihung des Ehrenzeichens und sehe es als Symbol der Wertschätzung und Anerkennung meiner jahrelangen Tätigkeit“.

Freiwilligenarbeit nimmt in Barbara Gross‘ Tätigkeit von jeher einen hohen Stellenwert ein: „Ganz besonders wichtig war mir immer, dass ehrenamtliches Engagement möglichst gute Rahmenbedingungen vorfindet und stärkere Anerkennung findet. Nicht zuletzt bin ich immer dafür eingetreten, den sozialen Mehrwert gemeinnütziger Dienstleistungen stärker hervorzuheben“. Der Zukunft im Bereich der ehrenamtlichen Arbeit blickt sie hoffnungsvoll entgegen: „Ich erlebe jeden Tag hautnah, was soziale Verantwortung für die Menschen bedeutet. Auf diesem Sektor ist es in den letzten Jahren zu Veränderungen gekommen, die in ihren Auswirkungen noch nicht beurteilt werden können“. Nicht zuletzt stellt die Präsidentin sicher: „Meinem weiteren Engagement in der Volkshilfe sind keine Grenzen gesetzt“.

Gross ist seit 2015 ehrenamtliche Präsidentin der Volkshilfe Österreich sowie bereits seit 1994 ehrenamtliche Präsidentin der Volkshilfe Steiermark. Außerdem ist sie seit 2001 – ebenfalls auf freiwilliger Basis – Aufsichtsrat-Vorsitzende der Volkshilfe Steiermark Dienstleistungs GesmbH. Von 1989 bis 2005 war sie Abgeordnete im Landtag Steiermark, von 1996 bis 2007 Vorsitzende des Sozialausschusses und von 2005 bis 2010 Dritte Präsidentin des Landtages Steiermark.

