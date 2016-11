Nexen Tire führt seine zweite TV-Werbung auf dem Kanal Eurosport ein

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - In dem Versuch seine globale Präsenz zu stärken und das Markenbewusstsein mit Fokus auf den europäischen Markt zu fördern, wird Nexen Tire im Anschluss an die erste TV-Werbekampagne im Jahr 2015 nun europaweit eine neue TV-Werbung über Eurosport - Europas Top-Sportkanal, der Eurosport 1, Eurosport 2 und Eurosport 2 NEE umschließt - erstausstrahlen.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161103/435766

*Nexen Tire Eurosport TV-Werbung: https://youtu.be/wkrzBNdLby0

Der neue 30 Sekunden lange TV-Werbespot wurde gestaltet, um das junge und dynamische Image sowie die Eigenschaften der Winterprodukte in Verbindung mit Wintersport-Events zu präsentieren. Somit soll die neue Werbung ab November und bis März nächsten Jahres während Wintersport-Ausstrahlungen in 54 europäischen Ländern enthüllt werden. Im gleichen Zeitraum wird ein sechs Sekunden langes Standbild, das dem 30-Sekunden-Spot entnommen wurde, zu Werbezwecken ausgestrahlt.

"Nexen Tire ergreift noch einmal die Möglichkeit, das Markenbewusstsein mit unserer herausragendsten Qualität und Leistung durch einen TV-Spot für Kunden in ganz Europa aufzubauen", erklärte Nexen Tire. "Wir werden unsere Sport-Marketingaktivitäten auf der ganzen Welt neben der Eurosport-Werbekampagne fortsetzen."

Erst vor Kurzen hat Nexen Tire im September dieses Jahres begonnen, seine OE N'FERA RU1-Reifen für den Porsche Cayenne zu liefern. Im Einklang mit einer solchen stolzen und bemerkenswerten Leistung zeigte Nexen Tire über Eurosport eine sechs Sekunden lange Standbild-Werbung während des Porsche Super Cup, der vom 21. bis 31. Oktober stattfand.

Außer seine OE-Reifen für den Porsche Cayenne zu liefern, beliefert Nexen Tire ebenfalls Hyundai Motor Company, Kia Motors, Ssangyong Motor, Chevrolet, Volkswagen, Fiat Chrysler Automobiles, Automobile Dacia, Renault, SEAT, Mitsubishi Motors, Suzuki Motor Corporation, SKODA Auto und andere Marken mit seinen OE-Reifen.

Nexen Tire verbessert weiterhin seine globale Präsenz durch diverse Sport-Marketingaktivitäten, um ein Markenbewusstsein sowie einen Markenwert zu schaffen. Neben der offiziellen Partnerschaft des Premier League Manchester City FC und einer Werbevereinbarung mit der italienischen Serie A umschließt Nexen Tires vielfältiges Portfolio an Sportmarketing-Aktivitäten Partnerschaften mit drei US Major League Baseball-Teams, BK Mlada Boleslav der tschechischen Premier Ice Hockey League und den Chiefs der neuseeländischen Rugby League.

Informationen zu Nexen Tire

Nexen Tire, gegründet 1942, ist ein globaler Reifenhersteller mit Hauptsitz in Yangsan in der Provinz Süd-Gyeongsang und in Seoul, Südkorea. Nexen Tire, einer der am schnellsten wachsenden Reifenhersteller der Welt, arbeitet mit 491 Händlern in 141 Ländern auf der ganzen Welt zusammen (Stand Juli 2015) und besitzt drei Produktionsanlagen -- zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) und eine in Qingdao, China. Eine weitere Anlage in Zatec, Tschechische Republik, wird 2018 betriebsbereit sein. Nexen Tire stellt Reifen für PKWs, SUVs und Kleinlaster mit fortschrittlicher Technologie und hervorragendem Design her. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf die Produktion von UHP-Reifen, die auf Hochleistungstechnologien basieren. Nexen Tire liefert OE-Reifen an weltweite Autohersteller in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. 2014 gewann das Unternehmen bei den vier weltweit wichtigsten Design Awards als weltweit erster Reifenhersteller einen Grand Slam. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen http://www.nexentire.com.

