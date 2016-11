1. Leistungsbilanz der oö. Beschäftigten

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Oberösterreichs Arbeitnehmer/-innen erbringen in allen Bereichen unserer Gesellschaft enorme Leistungen, die oft viel zu wenig bekannt sind.

In einer Pressekonferenz am Montag, 7. November 2016, um 10 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3,möchten wir Ihnen unsere "1.Leistungsbilanz der oö. Beschäftigten"

präsentieren.

Als Gesprächspartner stehen Präsident Dr. Johann Kalliauer und Direktor Dr. Josef Moser, MBA, zur Verfügung.

1. Leistungsbilanz der OÖ Beschäftigten



Pressekonferenz



Datum: 7.11.2016, 10:00 - 11:00 Uhr



Ort:

Arbeiterkammer Oberösterreich Seminarraum 3, 5. Stock

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz



Url: ooe.arbeiterkammer.at



Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Dr. Robert Eiter

(0732) 6906-2188

robert.eiter @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at