"Inception" bei RTL II: Was ist real, was ist nur ein Traum?

Faszinierender Thriller von Christopher Nolan

In der Hauptrolle: Leonardo DiCaprio

Sendetermin: Freitag, 04. November um 20:15 Uhr bei RTL II

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) ist ein Spezialist auf dem Gebiet des Gedanken-Diebstahls. Nun wird er für einen ganz speziellen Auftrag engagiert: Er soll einem jungen Konzern-Erben im Traum die Idee einpflanzen, das Firmenimperium seines Vaters zu zerschlagen.

Der britische Regisseur Christopher Nolan ("The Dark Knight"-Trilogie, "Interstellar") liefert in seinem atemberaubenden Film "Inception" im wahrsten Sinne des Wortes unglaubliche Bilder:

Komplette Straßenzüge werden auf den Kopf gestellt, Güterzüge donnern über die Straßen von Los Angeles oder das Ende der Zeit wird als realer Ort dargestellt. Nolan gelingt das Kunststück, eine hochkomplexe Story, in der Zeit und Raum, Traum und Wirklichkeit scheinbar wild durcheinandergeschüttelt werden, in einen rasanten, perfekt inszenierten und fiebrigen Science-Fiction-Thriller zu packen, der sowohl Intelligenz und Action sowie Arthouse und Mainstream vereint. Mit einem Einspielergebnis von 825 Millionen US-Dollar war das visionäre Spektakel nicht nur äußerst erfolgreich, sondern räumte auch vier Oscars ab. Die Filmmusik stammt von dem deutschen Oscar-Preisträger Hans Zimmer ("Der König der Löwen").

"Hochintelligent spielt Christopher Nolan mit unseren Begriffen der Dimensionen, mit dem Verhältnis von Zeit und Raum. Indem er seine filmischen Räume immer wieder unerwartet neu als Vorstellungs-, Denk-oder Traumräume ausrichtet und sie dabei ineinander verschachtelt, stellt dieser Regisseur grundsätzliche Fragen. Und die reflektieren nicht nur das Medium Film und das Handwerk des Spielleiters, sondern zielen gleich ganz aufs Erkenntnistheoretische: In welcher Wirklichkeit existieren wir?" (Quelle: Berliner Zeitung)

"Inception" USA, GB 2010 Mit Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Ellen Page; Regie: Christopher Nolan Sendetermin: Freitag, 04. November, um 20:15 Uhr bei RTL II

