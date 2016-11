Amon: Reform der Gewerbeordnung bringt zahlreiche Erleichterungen für Unternehmen

Wichtige Initiative von Wirtschaftsminister Mitterlehner:

Modernisierung der Gewerbeordnung trägt dazu bei, Österreich an die Spitze zu bringen - Wirtschaften wird einfacher und günstiger

Wien, 2. November 2016 (ÖVP-PD) "Mit der heute vereinbarten Reform der Gewerbeordnung gelingt ein weiterer Schritt, um Unternehmen zu entlasten und den Standort Österreich an die Spitze zu bringen. Für Selbstständige wird es einfacher und günstiger", so ÖVP-Generalsekretär Werner Amon zu den Erleichterungen bei der Gewerbeordnung. Deren Modernisierung und Weiterentwicklung sei wichtig, um das Wirtschaften zu erleichtern. "Vizekanzler Reinhold Mitterlehner bringt damit eine wichtige Initiative in die Umsetzung", betont Amon. ****

Künftig können alle Gewerbeanmeldungen kostenlos vorgenommen werden. "Damit sind jährliche Einsparungen von über 10 Millionen Euro verbunden", so der ÖVP-General. Die Erweiterung des Gewerbeumfangs bei Nebenrechten bringe ebenfalls klare Erleichterungen: "Ein Hotelier wird seine Gäste vom Bahnhof

abholen können und Touren oder Verleihservices anbieten können, ohne einen weiteren Gewerbeschein zu benötigen", nennt Amon ein Beispiel. Es sei zudem sehr wichtig, dass der Meister als Berufsqualifikation aufgewertet wird. Eine Abschaffung würde – wie auch am Beispiel Deutschland klar ersichtlich – einen Qualitätsverlust nach sich ziehen.

"Weitere spürbare Erleichterungen bringen raschere und einfachere Genehmigungen im Betriebsanlagenverfahren. Die Bundesregierung liefert mit diesem Paket auf Initiative der ÖVP wichtige Verbesserungen, um den Unternehmen mehr Freiheiten zu

geben und diese vom bürokratischen Aufwand zu befreien", bekräftigt Amon.

