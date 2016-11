Russlands Wirtschaftsminister Alexei Ulyukayev am 9. November 2016 in Wien

Vortrag in der Wirtschaftskammer Österreich und bilaterale Treffen

Wien (OTS) - Der Minister für wirtschaftliche Entwicklung der Russischen Föderation, Herr Alexei Ulyukayev, wird am 9. November 2016 einen Vortrag über die aktuelle Wirtschaftslage in Russland bei einem Forum in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) halten.

Am selben Tag sind bilaterale Treffen mit Österreichs Vizekanzler Dr. Reinhold Mitterlehner und WKÖ-Präsident Dr. Christoph Leitl eingeplant.

Anmeldung zum WKÖ-Forum und weitere Details unter:

https://www.wko.at/Content.Node/Veranstaltungsdetailseite.html?vaid=f

a35dbcd-a0dc-4634-b8f3-34af62f655f3

