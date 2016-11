Mutmaßlicher Taschendieb in Szenelokal festgenommen

Wien (OTS) - Am 01.11.2016 beobachteten gegen 04:00 Uhr Zeugen einen Taschendiebstahl in einem Szenelokal in der Kandlgasse (7. Bezirk). Die hinzugerufenen Polizeikräfte fanden später ein gestohlenes Handy in der Jackentasche des Beschuldigten (29). Er wurde festgenommen und befindet sich in Haft.

