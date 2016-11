Turracher Höhe - schneesicher mit exklusivem Service

Turracher Höhe (TP/OTS) - Was die Turracher Höhe so einzigartig macht? Da ist einmal ihre Höhenlage auf 1.763 Meter, der das beliebte Wintersportgebiet zwischen Kärnten und der Steiermark auch seine Schneesicherheit und lange Saison bis weit ins Frühjahr hinein verdankt. Die 42 Pistenkilometer, die 14 Seilbahnen und Lifte, der Snowpark und die Funslope machen den ultimativen Winterurlaub komplett.

Die weiten, breiten Pisten bis auf 2.205 Meter Seehöhe, die liebliche Überschaubarkeit des Skigebietes und die vielfältigen Möglichkeiten der Turracher Höhe, werden insbesondere von Familien sehr geschätzt. Mit Nocky´s WinterZeit – der neuen Kidsslope beim Wildkopflift – ist das Familienangebot ab dem kommenden Winter um eine Attraktion reicher.

Aber auch Service ist auf der Turracher Höhe keine leere Worthülse, sondern eine gelebte Einstellung: Das stellen die Pistenbutler und Butler-Betriebe täglich unter Beweis.

Auf der Turracher Höhe werden Urlauber nicht nur von den Hoteliers und Wirten umsorgt. Gleich zwei waschechte Pistenbutler kümmern sich um das Wohl ihrer Gäste: Pistenbutlerin Gertraud ist fast immer auf den Pisten anzutreffen. Mit ihrem Butlermobil fährt sie zu einem schönen, sonnigen Platz an der Piste und klappt dort ihre kleine Bar auf. Hier bekommen dann die Großen auf Wunsch ein Glas Prosecco, die Kleinen einen Lolli oder im Frühjahr ein Bio-Bergbauern-Eis. Wer die eigene Sonnencreme vergessen hat oder wem die Nase läuft – bei Gertraud am Butlermobil wird man mit hohem Lichtschutzfaktor und Taschentüchern versorgt.

Unterdessen zeigt Pistenbutler Elmar, zu Fuß oder mit Schneeschuhen ausgestattet, die Naturschönheiten der Winterlandschaft, leitet auf Skiern zur Genuss-Safari durchs Skigebiet und kehrt in die urigen Hütten ein, um die dortigen Spezialitäten zu verkosten. Ein umfangreiches Programm, das Gäste der 20 Butler-Betriebe kostenlos nutzen dürfen.

Höchst.persönlicher Familienurlaub

Auch die Kleinen kommen beim Butlerprogramm auf ihre Kosten: denn Schneegolfen mit Pistenbutler Elmar ist ein Riesenspaß. Klar ist hier der Golfball etwas größer und natürlich bunt – man will ja sehen, ob man nun ins Loch getroffen hat oder nicht.

Aufgrund der Lage und Größe des Skigebiets, der Familienpreise und Angebote für Groß und Klein sowie der kinderfreundlichen Betriebe ist die Turracher Höhe ein ideales Ziel für den Familien-Skiurlaub. Beim Skifahren, auf der neuen Kidsslope „Nockys WinterZeit“, der familienfreundlichen Funslope oder dem wirklich coolen Snowpark, haben die jungen und jüngsten Skifahrer ihre Freude. Bei Alt und Jung heiß begehrt ist die 1,6 km lange Alpen-Achterbahn „Nocky Flitzer“, die im Familien-Tages-Skipass sogar inkludiert ist.

Wer das Familienangebot ausprobieren will, sollte sich den 17. Dezember 2016 schon mal notieren: denn beim FamilienSkiFest gibt’s für Kinder bis 15 Jahre minus 50% auf Skipass, -kurs und –verleih und ein tolles Rahmenprogramm: Infos zu Programm und Packages unter:

www.turracherhoehe.at/familienskifest

Ab Dezember wird auch sonst auf der Turracher Höhe so einiges geboten: So öffnet der Turracher Höhe Adventmarkt erstmals seine Pforten: von 8.-11., 15.-18. und 22.-23. Dezember. Bauern und lokale Produzenten bieten Selbstgemachtes und schöne Dinge aus der Region an, die Kleinen können im Wohnzimmer der Kornockbahn Engelsgeschichten lauschen, Geschenke basteln und sich an der „Wand der Wünsche“ verewigen.

Am 8. Dezember besuchen Nikolaus und Krampus den Adventmarkt und die urigen Hütten der Turracher Höhe. Ab 20.00 Uhr findet dann bereits traditionell das Krampuskränzchen im K-Stadl statt. Für coole Stimmung sorgt der Ö3-Pistenbully am 10. Dezember beim Goaßstall.

Und zünftig geht’s ab 12. Dezember jeden Sonntag beim K-Alm Frühschoppen zu, wenn das Bierfass angezapft wird und Live-Musik erklingt.

Verwöhn-Tipp:

„Pistenbutler-Welcome“ (18. Dezember 2016) mit 3 Nächten inkl. Halbpension im Doppelzimmer, inklusive 3-Tages-Skipass und exklusivem Butler-Service ab € 330,- im Dreistern-Betrieb und ab € 480,- im Vierstern-Betrieb.

Weitere Infos unter www.turracherhoehe.at

