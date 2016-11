Dubai sponsert Flughafengeschäft über 3 Mrd. USD

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Dubai will bis 2025 ein Verkehrsaufkommen von 146 Millionen möglich machen. Der neue Internationale Flughafen A1 Maktoum soll der Hauptflughafen von Dubai und ab 2025 der Heimatstandort von Emirates Airline werden.

Die beiden internationalen Flughäfen von Dubai sind auf eine kapazitätssteigernde, investitionsintensive Erweiterung ausgerichtet, die es ihnen bis 2025 ermöglichen wird, bis zu 146 Millionen Passagiere zu bedienen. Dies stützt sich im Wesentlichen auf eine vorgeschlagene anfängliche Finanzierungstransaktion über 3 Mrd. USD, die heute von der Regierung bekanntgegeben wurde.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161101/434741 )

Der Dubai International Airport (DXB) ist mit 78 Millionen Passagieren 2015 bereits der weltweit größte internationale Flughafen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13 % seit dem Jahr 2000. Der neue Al Maktoum International Airport (DWC) soll Hauptflughafen von Dubai und ab 2025 Heimatflughafen von Emirates Airline werden.

"Dubai bleibt fest der Entwicklung des Al Maktoum International Airport und dem Wachstum der weltweiten Luftfahrt verpflichtet, und diese anfängliche Transaktion in Höhe von 3 Mrd. USD zur Unterstützung der ehrgeizigen Ziele für das Passagieraufkommen 2025 ist ein Beweis dafür", sagte H.H. Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Vorsitzender des Supreme Fiscal Committee von Dubai.

"Im Einklang mit der Vision von Dubai, seinen Status als eines der wichtigsten kulturellen und kommerziellen Zentren der Welt beizubehalten, ist die geplante Erweiterung der beiden Flughäfen der Stadt von entscheidender Bedeutung. Unser Department ist stolz darauf, bei der laufenden Finanzierung eine wichtige Rolle zu spielen, genauso, wie wir es bereits bei ähnlich wichtigen Projekten getan haben", sagte Abdulrahman Saleh Al Saleh, Director General, Department of Finance for the Government of Dubai (DOF).

Im Rahmen der vorgeschlagenen Finanzierung, die vom DOF, der Investment Corporation of Dubai (ICD) und der Dubai Aviation City Corporation (DACC) koordiniert wird, werden die drei Parteien eng zusammenarbeiten, um die Finanzmittel aus unterschiedlichen Liquiditätsquellen - sowohl konventionellen als auch islamischen - zu mobilisieren. HSBC fungiert als Finanzberater.

Über das Department of Finance for the Government of Dubai

Das Department of Finance for the Government of Dubai (DOF) wurde 1995 durch Gesetz Nr. (5) für die Aufsicht über alle finanziellen und Rechnungslegungs-Angelegenheiten der Regierung von Dubai eingerichtet, zusätzlich zur Herausgabe konsolidierter Abschlüsse der Regierung des Emirats.

Das DOF ist für die Erstellung des allgemeinen Jahresbudgets der Regierung und für dessen Ausführung in Zusammenarbeit mit allen relevanten Regierungsbehörden verantwortlich.

