Randstad schließt Übernahme von Monster Worldwide zum Vorantreiben der digitalen Strategie im Personalwesen ab

Diemen, Niederlande und Weston, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Die Randstad Holding nv (AMS: RAND), ein führender Personaldienstleister, hat heute den Abschluss der Übernahme von Monster Worldwide Inc. (NYSE: MWW) für ca. 429 Millionen USD (Unternehmenswert) bekannt gegeben. Monster, weltweit führend darin, Arbeitssuchende und Stellenangebote zusammenzubringen, wird weiterhin als separate und unabhängige Einheit unter dem Namen Monster agieren.

Im Zuge der Übernahme wurde der Handel der Stammaktien von Monster vor Marktbeginn des 1. November 2016 an der New York Stock Exchange eingestellt. Die Aktie ist nicht mehr an der New York Stock Exchange gelistet.

Berater

Wells Fargo Securities agierten als exklusive Finanzberater von Randstad und Jones Day agierten als Rechtsberater. Evercore Group L.L.C. agierten als exklusive Finanzberater von Monster und Dechert LLP agierten als Rechtsberater.

Über Randstad

Randstad ist auf Dienstleistungen für flexible Beschäftigungs- und Personallösungen spezialisiert. Das Leistungsangebot reicht von der Vermittlung regulärer Zeitarbeit und Festanstellungen über Inhouse Services, Freiberufler, Suche/Auswahl und Auslagerung bis zu HR-Lösungen. Die Randstad Group zählt zu den weltweit führenden Personaldienstleistern und rangiert in Argentinien, Belgien und Luxemburg, Kanada, Chile, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Indien, Mexiko, den Niederlanden, Polen, Portugal, Spanien, der Schweiz, GB und den Vereinigten Staaten unter den jeweils drei führenden Unternehmen. Man nimmt zudem eine bedeutende Stellung in Australien und Japan ein. Randstad beschäftigte 2015 rund 29.750 Mitarbeiter und verfügte über ca. 4.473 Niederlassungen sowie Inhouse-Standorte in 39 Ländern auf der ganzen Welt. Im Jahr 2015 erwirtschaftete Randstad einen Umsatz von 19,2 Milliarden EUR. Randstad wurde 1960 gegründet, der Hauptsitz befindet sich in Diemen (Niederlande). Die Aktie der Randstad Holding nv notiert an der Börse Euronext Amsterdam, wo auch Optionen für Randstad gehandelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.randstad.com.

Über Monster Worldwide

Monster Worldwide Inc. bringt Menschen auf der ganzen Welt mit passenden Stellen zusammen. Monster unterstützt seit über 20 Jahren Arbeitnehmer bei der Suche nach dem richtigen Job und Arbeitgeber bei der Suche nach den besten Talenten. Heute bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen in mehr als 40 Ländern an. Es stellt einige der tief greifendsten und ausgefeiltesten Dienste bei Arbeitsvermittlung, Karrieremanagement, Rekrutierung und Talentmanagement zur Verfügung. Monster agiert weiterhin als Pionier in der Transformation des Personalwesens durch fortschrittliche Technik mittels intelligenter digitaler, sozialer und mobiler Lösungen. Dazu gehören die Hauptwebsite Monster.com® und ein breites Angebot an Produkten und Dienstleistungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.monster.com/about.

Prognosen

Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, enthalten Prognosen, die im Allgemeinen keine vorliegenden Fakten wiedergeben. Prognosen sind durch die Verwendung von Begriffen wie "erwarten", "antizipieren", "glauben", "beabsichtigen", "einschätzen", "planen", "werden", "Vorschau" gekennzeichnet. Prognosen beruhen auf den aktuellen Planungen, Schätzungen, Erwartungen und Vorhersagen der Geschäftsleitung, welche nur zum Datum ihrer Veröffentlichung gelten. Außer, wenn gesetzlich anders vorgeschrieben, lehnen Randstad und Monster jegliche Obliegenheit ab, Prognosen zu aktualisieren, sei dies als Ergebnis neuer Informationen oder künftiger Ereignisse. Prognosen bringen Risiken und Unsicherheiten mit sich, die in der Regel schwer vorherzusagen sind und sich generell der Kontrolle der Unternehmen entziehen. Dazu gehören Folgende: (a) das Risiko, dass die Transaktion derzeitige Pläne und Abläufe stört? (b) Schwierigkeiten und nicht erwartete Ausgaben in Verbindung mit der Integration von Monster in Randstad? (c) das Risiko, dass die Übernahme nicht die geplanten Ergebnisse erbringt? (d) mögliche Probleme beim Halten von Mitarbeitern nach Abschluss der Transaktion. Die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate können wesentlich von jenen abweichen, die durch Prognosen zum Ausdruck gebracht werden. Dies kann durch eine Reihe von Faktoren geschehen, von denen viele genauer in den öffentlichen Einreichungen der Unternehmen bei der US-Börsenaufsicht und der Börse in Amsterdam erörtert werden.

