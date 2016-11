Nexen Tire tritt als Sponsor von vier internationalen Wintersportwettkämpfen auf

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Nexen Tire tritt als offizieller Sponsor von vier internationalen Wintersportwettkämpfen auf, um seine Markenposition zu stärken und den Verkauf von Winterprodukten zu fördern.

Bei den bevorstehenden Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang will Nexen Tire durch Kommunikationsaktivitäten zur Beliebtheit des Wintersports beitragen und seine Markenidentität schärfen.

Nexen Tire wird in der Wintersportsaison 2016-17, die im November beginnt, proaktiv an der Expansion der Wintersportbasis in Asien sowie in europäischen und nordamerikanischen Ländern arbeiten, wo der Wintersport einen besonders hohen Stellenwert hat. Als offizieller Sponsor wird Nexen Tire besonders präsent sein, beispielsweise in Form von Wettbewerbstiteln und -logos. Zudem wird der Bekanntheitsgrad der Marke durch Branding am Austragungsort, Branding auf Kleidung, Werbevideosendungen am Austragungsort sowie Werbestände erhöht. Alle Wettkämpfe finden zwischen November 2016 und März 2017 statt.

Nexen Tire tritt als Sponsor von fünf FIS-Weltcup-Skispringen auf, die vom internationalen Ski-Verband ausgerichtet werden. Dieser Wettkampf soll in Deutschland, der Schweiz und in Polen stattfinden. Zudem tritt Nexen Tire als Sponsor des Big Air Snowboard/Ski-Weltcup auf, der ebenfalls vom internationalen Ski-Verband ausgerichtet wird. Der Freestyle-Ski-Weltcup ist auf vier Länder verteilt, während sich der Snowboard-Weltcup auf sechs Länder erstreckt. Nexen Tire wird als Sponsor von 10 Weltcups und Meisterschaften im Eisschnelllauf auftreten, die von der internationalen Eislaufunion ausgerichtet werden. Die Austragungsorte dieser Wettkämpfe sind auf 9 Länder verteilt, darunter Südkorea, China, Japan, Kanada und Deutschland. Und schließlich plant Nexen Tire als Sponsor von sieben Weltcups und Weltmeisterschaften im Bob- und Skeletonfahren aufzutreten, die vom internationalen Bob- und Skeleton-Verband ausgerichtet werden und bei denen hochkarätige Wettbewerber aus der ganzen Welt teilnehmen werden.

Nexen Tire hat verschiedene Marketingaktivitäten geplant wie beispielsweise Fernsehwerbung, Zeitschriftenwerbung, Außenwerbung, Verkaufsaktionen durch Eintrittskarten für Wettkämpfe sowie Gastprogramme für Kunden, um den Bekanntheitsgrad seiner Marke zu erhöhen und den Verkauf von Winterprodukten zu fördern.

"Wir wollen den maximalen Marketingeffekt erzielen, indem wir unser offizielles Sponsoring von internationalen Wintersportwettkämpfen vollumfänglich nutzen. So wollen wir den Bekanntheitsgrad unserer Marke erhöhen und den Verkauf von Winterprodukten auf dem Weltmarkt fördern", kommentierte Nexen Tire. "Durch die Kommunikation mit Kunden über neue Inhalte wollen wir unsere Markenidentität und unseren Markenwert stärken."

Nexen Tire verstärkt seine weltweite Präsenz durch verschiedene Marketingaktivitäten im Sportbereich weiter, um den Bekanntheitsgrad seiner Marke und den Markenwert zu stärken. Neben der offiziellen Partnerschaft mit dem Premier-League-Verein Manchester City FC und einem Werbevertrag mit der italienischen Serie A zählen zum vielfältigen Portfolio an Marketingaktivitäten im Sportbereich von Nexen Tire Partnerschaften mit drei Baseballmannschaften der US Major League, BK Mlada Boleslav von der Eishockey-Bundesliga in der Tschechischen Republik sowie den Chiefs von der neuseeländischen Rugbyliga.

Informationen zu Nexen Tire

Das 1942 gegründete Unternehmen Nexen Tire ist ein globaler Reifenhersteller mit Unternehmenszentralen in Yangsan in der Provinz Süd-Gyeongsang und Seoul (Südkorea). Nexen Tire, einer der am schnellsten wachsenden Reifenhersteller der Welt, arbeitet mit 491 Händlern mit Standorten in 141 Ländern in der ganzen Welt zusammen (Stand: Juli 2015) und besitzt drei Fertigungsbetriebe -- zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) und einen in Qingdao (China). Eine weitere Fabrik in Zatec (Tschechische Republik) soll 2018 den Betrieb aufnehmen. Nexen Tire stellt Reifen mit moderner Technik und ausgezeichnetem Design für Pkw, SUVs und Kleinlaster her. Das Unternehmen konzentriert sich zusätzlich auf die Produktion von UHP-Reifen auf Basis modernster Technologien. Nexen Tire liefert OE-Reifen an globale Autohersteller in zahlreichen Ländern rund um den Globus. Im Jahr 2014 konnte das Unternehmen als erster unter der Vielzahl der weltweiten Reifenhersteller mit der Auszeichnung durch gleich 4 der renommiertesten Design-Awards der Welt einen Grand Slam für sich verbuchen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nexentire.com.

