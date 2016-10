Wo Deutschland am glücklichsten ist

Beide Bundesländer haben das Meer vor der Haustür - und doch schätzen die Einwohner ihre Lebenszufriedenheit sehr unterschiedlich ein. Während in Schleswig-Holstein die glücklichsten Menschen leben, sind sie im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern am unzufriedensten. Das geht aus dem Glücksatlas 2016 der Deutschen Post hervor. Für ganz Deutschland konnten die Autoren der Studie einen Glückssprung verzeichnen: Auf einer Skala von Null (sehr unzufrieden) bis zehn (sehr zufrieden) liegt das Glücksniveau Deutschlands derzeit bei 7,11 Punkten. Seit 2010 verharrte es um die 7,0 Punkte. Die Autoren der Studie begründen diesen Glücksanstieg mit der guten Beschäftigungslage und dem nachhaltigen Anstieg der Reallöhne. Der Abstand zwischen Ost- und Westdeutschland hat sich 2016 etwas vergrößert: Während die Westdeutschen glücklicher geworden sind, sind die Ostdeutschen ein kleines bisschen unglücklicher geworden.

