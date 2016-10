Der ultimative Luxus unter den Düften: Christian Louboutin veröffentlicht drei Parfüm-Öle

Paris, Frankreich (ots/PRNewswire) - "Ich wollte das Mysterium und die Opulenz des Parfüms heraufbeschwören, wollte die Art, wie kostbare Öle früher wertgeschätzt wurden, neu aufleben lassen und zugleich der Frau mit all ihren Leidenschaften huldigen" - Christian Louboutin

Im November 2016 erscheinen Christian Louboutins Parfüm-Öle und bieten eine neue und überaus luxuriöse Art, seine drei klassischen Düfte für Damen zu erleben: Bikini Questa Sera, Tornade Blonde und Trouble in Heaven. Die Parfüm-Öle liebkosen die Haut - die sinnlichste und sanfteste Methode für eine Frau, einen Duft aufzutragen und so in ihrer Weiblichkeit zu schwelgen.

Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:

http://www.multivu.com/players/uk/7965551-christian-louboutin-launch-perfume-oils/

Die Alchemie kostbaren Öls, das die Haut berührt, bildet einen Duft, der das Wesen der Frau, die ihn trägt, voll und ganz widerspiegelt. Das Parfüm-Öl ist ein einzigartiges Elixier, das die höchste Konzentration an ätherischen Ölen enthält und ohne den Zusatz von Wasser oder Alkohol auskommt. So bietet es ein intimeres Erlebnis als Parfüm in seiner herkömmlichen Form.

Das Öl beinhaltet dieselbe einmalige olfaktorische Konstruktion wie der eigentliche Duft - Christian nennt dies das "Ping". Die erste Duftexplosion verbreitet sich, als würde man eine Taste auf dem Klavier anschlagen, gefolgt von einer wunderschönen Duft-Resonanz, wenn der Ton widerhallt und sich ausbreitet. "Da ist ein Moment der Gegenwart", erklärt Christian, "und dann folgt die Spur davon, Le Sillage, die für mich die Erinnerung an den ersten Moment darstellt."

Christian war schon immer begeistert von der Idee des Schönheitsrituals, und aus diesem Grund wollte er, dass das Parfüm-Öl mit einem in der Flasche enthaltenen Glastupfer aufgetragen wird, sodass die Frau den Duft mit einer hochgradig damenhaften und eleganten Geste, die zartem Streicheln ähnelt, anwenden kann. Jede Frau kann sich ihrem eigenen, ganz persönlichen Ritual hingeben und sich aussuchen, wo sie die Öle auftragen will: am Dekolleté, den Handgelenken, am Schlüsselbein, an den Beinen, der Innenseite des Arms oder im Nacken.

Das Öl sollte in die Haut einmassiert werden, um das Gefühl voll auskosten zu können. Es verleiht der Haut einen strahlenden Schimmer und umhüllt die Trägerin mit einer zweiten Haut aus Parfüm. Es kann für sich selbst getragen oder mit den Parfüms kombiniert werden, um das sinnliche Erlebnis noch zu steigern und neue Dimensionen und Nuancen von Düften zu kreieren und zu erkunden.

Der Flakon ist ein wahres Kunstobjekt mit einer hypnotischen visuellen Ausstrahlung und einem geschmeidigen taktilen Erlebnis. Er ist eine Gemeinschaftsarbeit zwischen Christian und dem Heatherwick Studio und oszilliert in einer harmonischen und dynamischen Energie. Die einmalige und luxuriöse Metallic-Beschichtung veredelt den Flakon mit einem irisierenden Schimmer und hebt die Öle sogar innerhalb der Parfüm-Kollektion von Christian Louboutin hervor.

Ab November 2016 erhältlich - (30ml) EUR 320,00

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161026/432835 )

Video: http://www.multivu.com/players/uk/7965551-christian-louboutin-la unch-perfume-oils/

Rückfragen & Kontakt:

+33.1.42.36.85.56