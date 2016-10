Der Albtraum beginnt: "American Horror Story: Roanoke" ab 3. November bei Fox

München (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/107769/3471414

Perfekte Illusion: Die geheimnisvolle neue Staffel der Anthologie-Serie "American Horror Story" kehrt als exklusive Deutschland-Premiere ab 3. November immer donnerstags um 21.00 Uhr auf die TV-Bildschirme zurück

Hochkarätige Besetzung u.a. mit Cuba Gooding Jr., Angela Bassett, Kathy Bates, Sarah Paulson und Lady Gaga

Zehn Episoden wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung

Das Warten hat ein Ende. Am 3. November geht es mit der sechsten Staffel der mehrfach ausgezeichneten US-Serie "American Horror Story" weiter. Die zehn neuen Episoden unter dem Staffeltitel "Roanoke" zeigt Fox exklusiv immer donnerstags ab 21.00 Uhr. Der Zuschauer hat dabei wie immer die Wahl zwischen der deutschen Synchronfassung und dem englischen Original. Die Hauptrollen sind auch in den neuen Episoden wieder hochkarätig besetzt. Aus den vorherigen Staffeln sind Sarah Paulson, Angela Bassett, Kathy Bates und auch Popstar Lady Gaga wieder mit dabei. Verstärkt wird der Cast bei "American Horror Story:

Roanoke" unter anderem durch Oscar-Preisträger Cuba Gooding Jr..

Über "American Horror Story: Roanoke":

Ein großes Geheimnis rankte sich um die zehn neuen Episoden der erfolgreichen US-Serie "American Horror Story". Jetzt ist bekannt, dass es sich in der sechsten Staffel der Anthologie-Serie um die gruselige Geschichte rund um die verschollene Roanoke-Kolonie drehen wird. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein einsam gelegenes Haus im ländlichen North Carolina. Nachdem sie in Los Angeles brutal überfallen wurden, ziehen Matt (Cuba Gooding Jr.) und Shelby Miller (Sarah Paulson) in eben dieses Haus aufs Land. In der dortigen Abgeschiedenheit haben sie es plötzlich mit unerklärlichen und übernatürlichen Ereignissen zu tun...

Über "American Horror Story"

Drama, Horror, Mystery - die von Ryan Murphy und Brad Falchuk entwickelte Serie "American Horror Story" setzt auf dramatische Gruseleffekte und intensive Spannung. Das Besondere des Formats:

Handlung und Figuren sind immer wieder neu und jede Staffel ist eine in sich geschlossene Geschichte. Lediglich beim Cast gibt es in den verschiedenen Staffeln Überschneidungen. So kehren auch in der neuen Staffel von "American Horror Story" einige Darsteller der ersten fünf Staffeln zurück. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie liefern den Stoff für jede Menge Horror-Storys.

Sendetermine: - "American Horror Story: Roanoke" ab 3. November immer donnerstags um 21.00 Uhr auf Fox - Zehn Episoden wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung

Rückfragen & Kontakt:

Daniel Münch

PR & Kommunikation

FOX NETWORKS GROUP GERMANY

Tel: +49 89 2030 49121

daniel.muench @ fox.com