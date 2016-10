Wehsely: "Stadt Wien setzt auf Prävention im Bereich Mobbing von Kindern und Jugendlichen"

Neue Broschüre für PädagogInnen

Wien (OTS) - "Mobbing und Bullying sind keine Kavaliersdelikte. Die Auswirkungen auf betroffene Kinder und Jugendliche sind oftmals dramatisch. Mit der neuen Broschüre der Kinder- und Jugendanwaltschaft setzt die Stadt Wien auf Prävention und bietet den Pädagoginnen und Pädagogen konkrete Hilfestellung für dieses sensible Thema", erklärt Stadträtin Sonja Wehsely.

Mobbing hat viele Formen, psychische und physische Gewalt, sowie das Ausgrenzen und bloß stellen mittels digitaler Medien (Cybermobbing). Die Auswirkungen auf betroffenen Kinder und Jugendliche sind drastisch. Junge Menschen leiden, oft bis ins Erwachsenenalter, an Angststörungen, Depressionen, sozialer Isolation bis hin zu Suizid(-gedanken). Laut OECD Studie ist der Anteil an gemobbten SchülerInnen in Österreich erschreckend hoch. Bei einer Befragung von Rat auf Draht gab die Hälfte der SchülerInnen an, Mobbing bereits einmal erlebt zu haben.

"Gerade in der Schule sind Kinder und Jugendliche besonders gefährdet Opfer von Mobbing zu werden. PädagogInnen nehmen demnach eine wichtige Rolle ein, wenn es darum geht ein sicheres und wertschätzendes Miteinander zu leben, aufkeimende Konflikte zu erkennen und professionell darauf zu reagieren" betont Stadtschulratspräsident Jürgen Czernohorsky.

Ercan Nik Nafs von der Kinder- und Jugendanwaltschaft ergänzt: "Durch Sensibilisierung, respektvollem Umgang miteinander und konsequentem Handeln bei Grenzverletzungen wollen wir jungen Menschen Sicherheit vermitteln und so dazu beitragen, dass Ausgrenzung und Diskriminierung im Schulalltag keinen Platz hat."

Über die Broschüre Die Kinder- und Jugendanwaltschaft hat im Auftrag der Stadt Wien und in Vernetzung mit ExpertInnen (Stadtschulrat Wien, Verein together, Wiener Polizei, Verein Poika, Saferinternet, Verein Samara, Verein Selbstlaut, Männerberatung Wien) einen Handlungsleitfaden entwickelt, der PädagogInnen wichtige Skills im Umgang mit Mobbing vermittelt. Die Broschüre informiert über Fortbildungsangebote, liefert Literatur und Arbeitsmaterialien zu dem Thema und bietet konkrete Maßnahmen gegen Mobbing im Schulalltag.

Die Broschüre in voller Länge ist auf der Homepage der KJA unter www.kja.at einsehbar.

