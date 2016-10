Schwer Verletzter nach Auffahrunfall

Wien (OTS) - Am 31.10.2016 ereignete sich gegen 14:20 Uhr in der Lainzer Straße (13. Bezirk) ein Auffahrunfall. Eine 28-Jährige Frau fuhr einem 25-Jährigen, der vor einem Schutzweg angehalten hatte, auf. Hierdurch wurde der Mann schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at