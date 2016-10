Mutmaßlicher Drogenhändler am Gürtel festgenommen

Wien (OTS) - Am 31.10.2016 beobachteten gegen 22:25 Uhr Polizisten einen Drogendeal am Lerchenfelder Gürtel. Bei der Anhaltung des Tatverdächtigen (17) setzte dieser einen Widerstand und attackierte die Beamten. Der Mann wurde festgenommen, in seinem Gewahrsam wurden diverse Päckchen mit Cannabiskraut sichergestellt.

