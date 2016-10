Mutmaßlicher Drogendealer von EGS festgenommen

Wien (OTS) - Am 31.10.2016 beobachteten gegen 11:50 Uhr Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) einen Drogendeal in der Niederhofstraße. Der Tatverdächtige (27) sowie der Abnehmer (31) wurden angehalten. Der 27-Jährige befindet sich in Haft, Suchtmittel (Kokain) wurden sichergestellt.

