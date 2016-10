Wichtige Entscheide im IP-Lebenszyklus jetzt noch einfacher treffen mit neu lancierten Blueprints for Success von Clarivate Analytics

Philadelphia (ots/PRNewswire) - Clarivate Analytics, zuvor der Intellectual Property and Science-Geschäftsbereich von Thomson Reuters, kündigt Blueprints for Success an, ein neuer Ansatz für Produktführer, mit dem aufgezeigt wird, wie unsere Lösungen die täglichen Entscheide unserer Kunden unterstützen. Blueprints for Success sind nun Teil von Thomson Innovation, der führenden IP-Intelligence- und Kollaborationsplattform, die von Derwent World Patents Index (DWPI), der vertrauenswürdigsten globalen Patentdatenbank, zur Verfügung gestellt wird.

Clarivate Analytics verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung bei der Beantwortung von unternehmenskritischen Fragen unserer Kunden mit genauen, weitergehenden Patentinformationen und marktführenden Datenanalyse-Tools, die den gesamten IP-Lebenszyklus unterstützen. Teile dieser Fähigkeiten stammen aus der Arbeit, die unser IP-Services-Team im Rahmen von tausenden gewichtigen IP-Projekten mit Kunden durchführen. Sie konnten Wissen und Best Practices extrahieren und diese danach für die Entwicklung der Blueprints for Success verwenden, einem neuen Ansatz für IP-Tools und Datenausbildung auf Basis von maßgeschneiderten Kundenbedürfnissen.

Blueprints for Success bietet Unterstützung im gesamten IP-Spektrum -von der Beurteilung von F&E-Ideen und der Überprüfung von Erfindungsmeldungen über das Verständnis der Freiheit für die Durchführung von Risikobeurteilungen bei der Lancierung neuer Produkte bis zur Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, Patentverwertung und Monetisierung.

"Wir freuen uns, Blueprints for Success als Teil von Thomson Innovation aufzunehmen", sagt Ellen Pinschmidt, Global Head, IP Innovation and Applied Sciences, Clarivate Analytics. "Die Blueprints sind für IP-Experten eine effiziente Lösung, unterstützt durch unsere über 50-jährige Erfahrung. Sie stehen für Best Practices und steigern die gesamte Nutzererfahrung, wodurch unsere Kunden effizienter und erfolgreicher werden. Die Blueprints basieren auf individualisierten Kunden-Workflows und Entscheidungshilfen, damit die Kunden die beste Entscheidung für ihr Unternehmen treffen."

Kunden können im Rahmen der diese Woche stattfindenden Thomson Innovation Virtual Customer Conference via Thomson-Innovation-Plattform auf Blueprints for Success zugreifen.

