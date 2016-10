Kuang-Chi GCI-Fonds wird 250 Millionen US-Dollar in weltweite Start-ups investieren

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die Kuang-Chi Group hat seinen zweiten Fonds für die Global Community of Innovation (GCI; Globale Innovationsgemeinschaft) gestartet, über den bis zu 250 Millionen US-Dollar in Unternehmen investiert werden sollen, die Technologien in Industriebereichen wie Robotik, Internet der Dinge, Telekommunikation und digitale Gesundheit entwickeln. Wie das Unternehmen heute bekannt gab, legt der Fonds sein Hauptaugenmerk auf weltweite Start-ups und folgt auf eine vorangegangene Investitionsrunde in Höhe von 50 Millionen US-Dollar auf ähnlichen Gebieten.

Über die Investitionen des ersten GCI-Fonds hat Kuang-Chi Beteiligungen an Unternehmen erworben, die ihren Fokus auf innovative und bahnbrechende Technologien haben, wie etwa der Anbieter intelligenter Videosysteme Agent Video Intelligence (Agent Vi).

Itsik Kattan, CEO von AgentVi, bemerkte dazu: "Nach dem Einstieg von Kuang-Chi bei Agent Vi als strategischer Investor hat unsere Zusammenarbeit rasche Fortschritte gemacht. Eine von verschiedenen Initiativen wird die Eröffnung eines Innovationszentrums in Tel Aviv in Israel sein, dessen Aufgabe darin bestehen soll, Smart-City-Technologien aufzuspüren und einzubinden, die dann in Israel zusammen mit unserem Angebot und dem von Kuang-Chi weiterentwickelt werden können."

Neben Agent Vi hat der GCI-Fonds Geld in weltweit agierende, innovative Unternehmen investiert. Dazu gehören etwa: der Marktführer bei der Gestensteuerung, eyeSight; der Vorreiter bei der Analyse von Emotionen, Beyond Verbal; der Anbieter für biometrische Authentifizierung, Zwipe; und das Unternehmen für Überwachung über Unbemannte Luftfahrzeuge (UAV), SkyX. Kuang-Chi hat zudem eine Reihe von Joint Ventures aufgebaut, um die Marktposition der Unternehmen in seinem Portfolio zu stärken. Darunter ist etwa ein vor Kurzem bekannt gegebenes Joint Venture mit Zwipe in Shenzhen.

Dr. Ruopeng Liu, der Vorstandsvorsitzende von Kuang-Chi, sagte dazu:

"Die erste Tranche des 300 Millionen US-Dollar schweren GCI-Fonds in Höhe von 50 Millionen US-Dollar konnte erfolgreich investiert werden. Wir versuchen, auf unserer Dynamik aufzubauen, indem wir unseren Fokus bei den Investitionen erweitern und zum ersten Mal unseren Partnern die Möglichkeit anbieten, sich an unseren Investitionen zu beteiligen."

Als erstes chinesisches Technologieunternehmen, das einen Fonds für Risikokapital mit Schwerpunkt in Israel aufgebaut hat, verfügt Kuang-Chi über die Erfahrung, wie es sein technologisches Wissen und sein Personal einsetzen kann, um das Potenzial von Start-ups und neuen Technologien zu erkennen. Dr. Liu fügte hinzu: "Die Unternehmen im GCI-Portfolio werden in gleicher Weise auf die Technologien von Kuang-Chi, auf die Kapazitäten bei Verkauf und Vertrieb und auf das breit aufgestellte Partnernetz, mit dem wir in China und darüber hinaus zusammenarbeiten, zugreifen können. Unsere Investitionen gehen mit der Möglichkeit einher, die Geschäftstätigkeit auf dem chinesischen Markt auszudehnen und Partnerschaften mit Marktführern aus den unterschiedlichsten Branchen aufzubauen."

Dorian Barak, Leiter des Bereichs Globale Investitionen bei Kuang-Chi, sagte: "Chinesische Unternehmen sind dabei, in Israel zu wichtigen Investoren zu werden, und zwar mit Marktführern wie Alibaba, Baidu, Kuang-Chi und Tencent, die sich zu Intel, Google, Apple und weiteren als strategische Investoren und Käufer gesellen. Gleichzeitig konzentrieren sich mehr und mehr israelische Start-ups darauf, ihre Produkte und Kapazitäten auf den chinesischen Markt zu bringen."

"Ich bin sehr erfreut über die Fortschritte, die Kuang-Chi bislang in Israel gemacht hat, und ich freue mich darauf zu sehen, wie GCI seine Tätigkeiten mit weiteren Investitionspartnern weiter ausdehnt. Die technologische Stärke von Kuang-Chi, seine geografische Reichweite und seine Marktposition bieten erhebliche Vorteile für die Unternehmen aus dem Portfolio, die versuchen, in Asien Fuß zu fassen", sagte Dorian Barak.

Über die Kuang-Chi Group

Kuang-Chi ist ein Hightech-Unternehmen, dass sich der Entwicklung bahnbrechender Innovationen verschrieben hat. Kuang-Chi hat seinen Hauptsitz in Shenzhen in China und umfasst eine Reihe von börsennotierten und privat geführten Unternehmen und Forschungsinstituten und betreibt Principal-Geschäfte in Branchen mit innovativen Technologien, wie etwa Kommunikationstechnik, Metamaterialien und Raumfahrttechnik, deren Anwendungsgebiete in den unterschiedlichsten Geschäftsfeldern liegen, wie etwa Luft- und Raumfahrt, intelligente Ausrüstung, Internet der Dinge und Smart Citys. Erfahren Sie mehr über Kuang-Chi unter http://www.kuang-chi.com/en

