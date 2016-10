Zahl der Kleinkindbetreuungseinrichtungen in Niederösterreich nimmt stetig zu

LR Schwarz: Wohl der Kinder und Bedürfnisse der Familien an oberster Stelle

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit der Eröffnung der Kleinkindbetreuungseinrichtung in Scheibbs kam zu den rund 330 Tagesbetreuungsgruppen in Niederösterreich ein weiterer Standort hinzu. Familien-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz zeigte sich bei der Eröffnung überzeugt: „Das Land Niederösterreich ist ein starker Partner der Gemeinden, wenn es um die Bereitstellung von Fördermitteln von hochwertiger außerfamiliärer Kinderbetreuung geht. An oberster Stelle stehen für uns dabei das Wohl der Kinder und die Bedürfnisse der Familien.“

Die niederösterreichische Familienpolitik nimmt das Thema Kinderbetreuung sehr ernst, wie aktuelle Zahlen belegen: Die über 1.050 Landeskindergärten werden derzeit von rund 51.000 Kindern zwischen 2,5 und sechs Jahren besucht. Etwa 180 Horte stehen für die Betreuung von rund 9.200 Kindern zur Verfügung. Ca. 330 Tagesbetreuungsgruppen bieten mehr als 5.100 Betreuungsplätze an. Weitere 3.600 Kinder werden darüber hinaus von den mehr als 760 Tageseltern betreut. „In Niederösterreich sollen die Angebote dort entstehen, wo die Familien Bedarf haben“, ist Schwarz überzeugt. Auf dem Weg der Familienfreundlichkeit gelingt der Stadtgemeinde Scheibbs mit der neuen Kleinkindbetreuung ein weiterer großer Schritt.

„Dass die Angebote von Kleinkindbetreuung gerne angenommen werden, beweist, dass die Betreuungsquote der null- bis zweijährigen Kinder mit über 26 Prozent über dem Österreichdurchschnitt liegt. Familien haben so selbst die Entscheidung, ob und wann sie wieder in den Beruf einsteigen können“, führt die Landesrätin aus.

Nähere Informationen. Büro LR Schwarz, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, e-mail dieter.kraus @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at