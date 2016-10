IMMO-CONTRACT feiert 25 erfolgreiche Jahre

Die Gäste machen die Feste, das Rathaus den passenden Rahmen.

Der prächtige Rahmen des Festsaales des Wiener Rathauses bot die Kulisse für die 25-Jahrfeier der IMMO-CONTRACT. Freunde, Wegbegleiter, Kunden und Mitarbeiter waren gekommen, um diesen Anlass gemeinsam zu feiern. Unter den Gästen waren wichtige Vertreter der Volksbanken, wie die Vorstandsdirektoren der Volksbank Wien, Herr Dir. Josef Preißl und Herr Dir. Mag. Wolfgang Schauer. Auch der Vorstand der Volksbank Niederösterreich war durch Herrn Dir. Dr. Rainer Kuhnle und Herrn Dir. Mag. Reinhard Diem vertreten. Aber auch Frau Mag. Isabelle Jungnickel, Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Innere Stadt, Herr Dir. Johannes Loinger (DAS Versicherung), Herr KR Wilhelm Turecek (Wirtschaftskammer Wien), und Herr Dir. Mag. Reinhard Kern (Hagelversicherung) wurden unter den Gästen gesichtet.

Im Rahmen des offiziellen Programmteils erinnerten sich Herr KR Karl Fichtinger, Geschäftsführer der IMMO-CONTRACT, Herr Dir. Mag. Peter Klingenbrunner, Vorsitzender des Vorstandes der IMMO-BANK und Geschäftsführer der IMMO-CONTRACT, Herr Dir. Josef Preißl, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VOLKSBANK WIEN, Herr Dir. Günther Pillwein, ehemaliger Vorsitzender des Vorstandes der IMMO-BANK Geschäftsführer der IMMO-CONTRACT und Prok. Karl Herber, ehemaliger Prokurist IMMO-BANK und der IMMO-CONTRACT im Gespräch mit Ö3-Moderatorin Silvia Graf an die Gründung und Entstehung der IMMO-CONTRACT im Jahre 1991.

Bereits 1990 hatte KR Fichtinger bei seinen Vermittlungen äußerst erfolgreich über Prok. Herber von der IMMO-BANK finanziert. Ein verlässlicher Partner in Finanzierungsfragen ist immer eine ganz wichtige Grundvoraussetzung bei Immobiliengeschäften. Aufbauend auf diese gute Zusammenarbeit wurden bei einem Arbeitsessen von KR Fichtinger mit Prok. Herber weitere Synergien überlegt. Und so ist die Idee der IMMO-CONTRACT entstanden. KR Fichtinger erstellte daraufhin ein umfassendes Konzept. Dir. Pillwein und Dir. Preißl als Vertreter der IMMO-BANK waren sofort begeistert und ebneten den Weg zum Volksbankensektor. Dir. Dr. Erich Kaschnigg gab nach gewohnt strenger Prüfung schließlich sein OK. Im Herbst 1991 wurde gestartet und bereits im Dezember wurden die ersten Abschlüsse getätigt.

Den Höhepunkt bildete die Überreichung der Ehrenfavorita an Herrn KR Fichtinger als Auszeichnung für sein Lebenswerk. KR Fichtinger dankte den Gründungsvätern der IMMO-CONTRACT, allen Wegbegleitern und selbstverständlich auch allen MitarbeiterInnen, ohne die dieser unglaubliche Erfolg nicht möglich gewesen wäre. Sein ganz besonderer Dank galt jedoch seiner Gattin Maria Fichtinger, die als „Finanzministerin“ des Unternehmens von Beginn an für die gesunde finanzielle Entwicklung von IMMO-CONTRACT verantwortlich zeichnete.

Mit dem Auftritt der „Comedy Hirten“ war der Übergang zum unterhaltsamen Teil des Abends geschaffen, sie boten wahrlich „comedy“ und hatten die Lacher des Publikums auf ihrer Seite. Der Auftritt von Andy Lee Lang brachte schließlich so manchen Fuß zum Wippen und auch die eine oder andere „flotte Sohle wurde aufs Parkett gelegt“. In dieser angeregten Stimmung fand der Abend seinen positiven Ausklang. So manche Erinnerungen an die vergangenen 25 Jahre wurden ausgetauscht und alle waren sich einig, dass es eine gelungene und würdige Feier für das Geburtstagskind war.

