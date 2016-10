Wien-Simmering: Fußgänger von Pkw niedergestoßen und verletzt

Wien (OTS) - Am 30.10.2016 um 12.15 Uhr wollte ein 42-Jähriger in der Kaiser-Ebersdorfer Straße rückwärts einparken. Dabei dürfte der Lenker einen unmittelbar hinter seinem Fahrzeug querenden Fußgänger übersehen haben. Der 70-Jährige wurde vom Pkw erfasst und zu Boden gestoßen. Der Pensionist erlitt eine Schädel - sowie Lendenwirbelsäulen - Prellung und Abschürfungen. Er wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Michaela ROSSMANN

+43 1 31310 72117

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at