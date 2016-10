Neuer Huawei Changxiang 6 bietet Dirac Power Sound(TM) Lautsprecher-Optimierungstechnologie

Uppsala, Schweden (ots/PRNewswire) - Der schwedische Audiotechnologieanbieter Dirac Research gab heute bekannt, dass der brandneue Huawei Changxiang 6 die Technologie Dirac Power Sound(TM) beinhaltet. Huawei Changxiang 6 ist das erste Produkt im Portfolio von Huawei, bei dem ein Klangerlebnis durch Dirac optimiert wird.

Changxiang 6 wurde vor kurzem bei einer Veranstaltung in China erstmals vorgestellt. Das Smartphone kommt mit einem 5-Zoll-AMOLED-Bildschirm, einem 7,9 mm schlanken Gehäuse, 3G RAM und einem 4100 mAh Akku. Dirac Power Sound(TM) soll das volle Potenzial der eingebauten Lautsprecher des Smartphones herausbringen und einen natürlichen, klaren und ausgewogenen Klang mit höherer Lautstärke und mächtigem Bass erreichen. Anwender profitieren von einem gesteigerten Hörerlebnis, wenn sie über das Smartphone Musik hören, sich Videos ansehen oder Spiele spielen.

Eine verbesserte mobile Klangqualität wird traditionell durch den Einsatz von Sound-Effekten erzielt. Im Gegensatz dazu ist Dirac Power Sound(TM) maßgeschneidert für das Smartphone und die Lautsprecher. Die Lautsprecher-Akustik wurde genau so modelliert, dass der digitale Controller die Klangausgabe in Echtzeit kontinuierlich optimieren kann. Dirac Power Sound(TM) baut auf Schlüsseltechnologien auf, die Dirac jahrelang in den Luxusauto- und HiFi-Märkten verwendet hat. Hinzugefügt wurden nun Algorithmen, die auf kleine Lautsprecher zugeschnitten sind, um kleine Sensoren zu befähigen, eine bessere Klangqualität zu reproduzieren.

"Dirac ist wahrscheinlich am besten für seine fortschrittliche Klangtechnik für Luxus-Audio-Systeme in digitalen Kinos, HiFi-Geräten der Spitzenklasse und Luxusautos bekannt", sagt Dr. Mathias Johansson, CEO von Dirac. "Wir sind begeistert und stolz, dass Huawei in seinem Streben nach hohen Qualitätsstandards nun diese Art von Sound-Technologie in seine Smartphones aufgenommen hat." Huaweis Schritt deutet zudem auf die zunehmende Nachfrage der Verbraucher nach hochwertigen Smartphone-Sound-Erlebnissen hin."

Mehr erfahren Sie über Dirac Powersound unter

http://www.dirac.com/power-sound-mobile

Über Dirac Research

Dirac ist ein weltbekanntes Audio-Technik-Unternehmen auf einer Mission: Es will die Zukunft des Klangs erfinden. Diracs Ingenieure und Wissenschaftler liefern optimierte Klanglösungen für mobile, Automobil-, gewerbliche und private Umgebungen durch inspirierte Innovation und ein feines Gespür für sich weiterentwickelnde Markttrends und Anforderungen. Wir haben unseren Hauptgeschäftssitz in Schweden und unterhalten Vertretungen in Japan, USA, Korea, Deutschland und China. http://www.dirac.com

Über Huawei

Huawei ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Unser Ziel ist es, durch die Schaffung einer besser vernetzten Welt Leben zu bereichern und die Effizienz zu verbessern, wobei wir als ein verantwortungsvoller Unternehmensbürger, ein innovativer Wegbereiter und ein partnerschaftlicher Beitragsleistender zur Branche agieren. Geleitet durch kundenorientierte Innovation und offene Partnerschaften hat Huawei ein End-to-End-IKT-Lösungsportfolio zusammengestellt, das seinen Kunden Wettbewerbsvorteile in Telekommunikations- und Unternehmensnetzwerken, bei Geräten und Cloudcomputing verschafft. Die weltweit 170.000 Angestellten von Huawei haben sich dem Ziel verschrieben, maximalen Wert für Telekommunikationsbetreiber, Unternehmen und Verbraucher zu schaffen. Unsere innovativen IKT-Lösungen, -Produkte und -Dienstleistungen kommen in mehr als 170 Ländern und Regionen zum Einsatz und dienen mehr als zwei Dritteln der Weltbevölkerung. Huawei wurde 1987 gegründet und ist ein privates Unternehmen, das sich vollständig im Besitz seiner Mitarbeiter befindet. http://www.huawei.com

