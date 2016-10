Halloween in Echtzeit - Sehen, was pro Sekunde an Halloween passiert!

Hannover (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/73245/3469974

Wussten Sie, dass Kinder dank gesammelter Süßigkeiten an Halloween etwa 3.000 Kalorien pro Sekunde verzehren? Oder dass im Schnitt etwa 59 Erwachsene so tun, als seien sie nicht zu Hause? Hätten Sie gedacht, dass pro Sekunde etwa 39EUR für Halloween-Produkte ausgegeben werden? Und wie viele Tiere werden eigentlich an Halloween verkleidet?

Die interaktive Echtzeitvisualisierung von Monsterzeug.de macht die interessantesten Zahlen und Daten zu Halloween erlebbar. Halloween in Echtzeit (https://www.monsterzeug.de/Halloween-in-Echtzeit) zeigt auf einen Blick, was rund um den Tag des Schreckens innerhalb von 1 Sekunde in Deutschland, Österreich und der Schweiz passiert. Wer zieht gerade welches Kostüm an, wie viele Kürbisse werden gerade ausgehöhlt und wie viele Menschen sich dank der gruseligen Verkleidungen anderer erschrecken?

Der Betrachter erfährt dabei die beliebtesten Halloweengeschenke und wie viel Geld dafür ausgegeben wird. Wie viele dekorieren gerade ihr zu Hause und wie viele Schminksets werden gerade verkauft? All das, und noch viel mehr, animiert die Website von Monsterzeug auf Sekundenbasis.

Die errechneten Werte entstammen einer Vielzahl von veröffentlichten Statistiken von Fachverbänden, Organisationen sowie bekannten Medien. Diese wurden ausgewertet und hochgerechnet. Unter der Grafik sind alle Quellen aufgelistet.

Über Monsterzeug:

Bei dem monstermäßigstem Onlineshop Monsterzeug für Geschenke und Geschenkideen sind 1.100 Produkte ständig lieferbar. Gegründet 2009, hat Monsterzeug.de heute über 120.000 zufriedene Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Neben der Originalität steht die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt:

Der von Trusted-Shops-geprüfte und von Google zertifizierte Onlineshop versendet regelmäßig innerhalb von 24 Stunden.

Rückfragen & Kontakt:

Torben Reisgies

tr @ monsterzeug.de

Spichernstr. 22, 30161 Hannover

www.monsterzeug.de



Presseportal:

http://monsterzeug.pressloft.com/home.php