Zwei Personen nach Einbruch festgenommen

Wien (OTS) - Am 29.10.2016 beobachtete gegen 22:50 Uhr ein Bewohner einer Kleingartensiedlung in der Ghegagasse (3. Bezirk), wie zwei Personen bei seinem Nachbarn ein Fenster einschlugen. Daraufhin stiegen die Männer in das Kleingartenhaus ein. Er zeuge verständigte die Polizei, welche die beiden Tatverdächtigen (23, 18) an Ort und Stelle festnehmen konnte. Sie befinden sich in Haft.

