Frau Doktor, was hab ich? Gespräche mit ÄrztInnen erfolgreich führen

Gesundheitsvorträge im Krankenhaus Nord-Infocenter

Wien (OTS) - Was kann man tun, um bei Gesprächen mit Ärztinnen und Ärzten verständliche Informationen zu erhalten? Am 2. November gibt Tobias Glück, Klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe sowie wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lektor an der Universität Wien, praktische Tipps, um das Gespräch mit der Ärztin / dem Arzt erfolgreich zu gestalten. Interessierte erfahren, wie sie mit schwierigen Gesprächssituationen, schlechten Nachrichten oder Unklarheiten besser umgehen können.

Der Vortrag am kommenden Mittwoch im Krankenhaus Nord-Infocenter ist der dritte und vorerst letzte einer Veranstaltungsreihe, die in Zusammenarbeit mit der Wiener Gesundheitsförderung und dem Wiener Krankenanstaltenverbund entstanden ist. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zeit: Mittwoch, 2. November 2016, 18 bis 20 Uhr

Ort: Krankenhaus Nord-Infocenter, Brünner Straße 73, Haus B, 5. Stock, 1210 Wien

