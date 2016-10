„Klingendes Österreich: Von Prandegg bis Persenbeug“ am 1. November in ORF 2

Sepp Forcher auf schönen Umwegen im Mühl- und Waldviertel in Ober- und Niederösterreich

Wien (OTS) - Sepp Forcher erkundet in der 187. Folge „Klingendes Österreich“ am Dienstag, dem 1. November 2016, um 20.15 Uhr in ORF 2 die regionalen Besonderheiten im Mühl- und im Waldviertel. Von der Burgruine Prandegg im unteren Mühlviertel geht es hinüber in das Waldviertel und das Yspertal und dann weiter hinunter zur Donau nach Persenbeug. Nicht die großen Sensationen sind es, die den Umweg begleiten, sondern die ungewöhnlichen Besonderheiten wie Heilquellen, Kirchengewölbe, Pechölsteine, Erdställe, Teiche, Moore, wohlgepflegtes Bauernland, die stillen Täler, die alten Gehöfte sowie die schönen Dörfer und die Marktflecken – und immer wieder der große Wald. Kurzum: eine Landschaft, die dem faltenreichen, noblen Antlitz Österreichs einen zusätzlichen herben Reiz schenkt.

Für die musikalische Begleitung dieser „Klingendes Österreich“-Wanderung sorgen: Weinbergmusi, Mühlviertler Dreier, 4 d’Leit, Geigenmusi Kiesenhofer, Schnopsidee, Kirchenchor Schönbach, Dreimäderlhaus und MV Persenbeug Gottsdorf-Hofamt Priel. Gesungen und gespielt wird auf Prandegg, in Bad Zell, bei der Ruine Ruttenstein, im Naturschutzgebiet Tanner Moor, in Arbesbach, Schönbach, Yspertal und Persenbeug.

„Klingendes Österreich“ ist eine Produktion des ORF-Landesstudios Steiermark, für Buch und Regie zeichnet Elisabeth Eisner verantwortlich. Die Sendung ist in der ORF-TVthek (http://tvthek.ORF.at) sowohl als Live-Stream als auch sieben Tage lang nach der Ausstrahlung als Video on Demand abrufbar.

