TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 30. Oktober 2016 von Liane Pircher "Das ist alles andere als lustig"

Ängste und Panikmachereien gehen via Social Media besonders schnell die Runde. Daraus wird oft eine Hysterie. Horrorclowns sind nicht die schlimmste Bedrohung.

Innsbruck (OTS) - Grundsätzlich ist Angst überlebenswichtig, sie schützt Menschen davor, sich in gefährliche Situationen zu begeben. Doch was ist „gefährlich“? Das empfindet jeder anders. Angst sei gewissermaßen eine Typfrage, sagen Psychologen. Fakt ist, dass aus Ängsten schnell Panikmache und damit Hysterie wird, wenn diese über soziale Medien im rasenden Tempo verbreitet werden. So wurde die vermeintliche Bedrohung von Horrorclowns künstlich zur nationalen Relevanz. Dabei ist es nichts Neues, dass sich Menschen vor Furcht einflößenden Fratzen bedroht fühlen bzw. auch von bösen Figuren im realen Leben angegriffen werden: Nicht wenige hier im Land schleppen ein Jugendtrauma mit sich herum, weil sie Krampusse eher als schlägernde Gruppe statt als Brauchtum erlebt hatten. Heute sind Krampusse durch inszenierte Dorf-Shows und Numerierungen der Teilnehmer längst handzahm gemacht worden.

Auch wenn der Hype um die grauslichen Clowns schwer zu verstehen ist, gehört er mit Sicherheit nicht zur schlimmsten Bedrohung unserer Zeit, wie es in sozialen Netzwerken momentan gerne gezeigt wird. Deshalb wären wir gut beraten, die Clown-Hysterie wieder etwas herunterzufahren. Dazu gehört, dass wir vor allem Kindern gegenüber klar machen, dass es mitunter eine große Kluft zwischen tatsächlichen Ereignissen und Internetgerüchten gibt. Nicht umsonst hat die Initiative mimikama.at – die Falschmeldungen im Internet aufdeckt – zuletzt 400 im Netz gefundene Horrorclownberichte als Falschmeldungen aufgedeckt. Und bei den wenigen echten dummen Pseudo-Witzbolden bleibt zu hoffen, dass sie nach Halloween ebenso schnell wieder verschwinden wie sie gekommen sind.

