FPÖ-Kickl: Demokratie und Meinungsfreiheit sind für Herrn Niedermühlbichler offenbar Fremdworte

Wien (OTS) - „Demokratie und Meinungsfreiheit sind für Herrn Niedermühlbichler offenbar Fremdworte – kein Wunder, ist er ja in der SPÖ Wien sozialisiert. Außerdem besteht der strategische Ansatz von 'Wahlkampfguru' Silberstein, den Niedermühlbichler engagiert hat, einzig und allein darin, den politischen Gegner zu verunglimpfen -und Niedermühlbichler schreibt und sagt brav, was ihm sein 'Mastermind‘ diktiert, Fakten zählen dabei nicht. Unter diesem Blickwinkel muss man alles, was der SPÖ-Bundesgeschäftsführer jetzt und in Zukunft so von sich gibt, bewerten“, hielt FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl zu den Anwürfen Niedermühlbichlers gegenüber den Freiheitlichen fest.

