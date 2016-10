ÖVP-Mayer ad Schickhofer: Abschaffung der Landesgesetzgebung ist wenig durchdacht

Nicht mal der Verfassungskonvent sei auf diese Idee gekommen. Man darf das Kind nicht mit dem Bade ausschütten

Wien, 29. Oktober 2016 (ÖVP-PD) "Ohne dem steirischen SPÖ-Vorsitzenden Michael Schickhofer das Bemühen abzusprechen, die Verwaltungsreform voran treiben zu wollen, ist der Vorschlag, die Landesgesetzgebung abzuschaffen, wenig durchdacht. Nicht einmal

der Verfassungskonvent, dem hohe Ankerkennung und Wertschätzung entgegengebracht wurde, sei auf diese Idee gekommen. Ich warne davor, die parlamentarische Kontrolle auf Landesebene ohne

weiteres abzuschaffen. Das würde zu ungewolltem Zentralismus führen und wäre ein Schritt in Richtung dritte Republik", zeigt sich der Fraktionsobmann der ÖVP Bundesräte Edgar Mayer skeptisch.

"Das bundesstaatliche Prinzip samt Gesetzgebung finden wir in einer Reihe von Staaten, wie zum Beispiel in Deutschland sowie in den Vereinigten Staaten wieder. Selbst für ähnliche Größenordnungen wie in Österreich gibt es Beispiele. Wir dürfen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten", so der ÖVP-Föderalismussprecher Edgar Mayer weiter. Die Verwaltungsreform sei ein wichtiges Vorhaben, um die Sparsamkeit und Effizienz

staatlicher Arbeit zu fördern und unnötige Doppelgleisigkeiten abzuschaffen. Ein moderner Föderalismus ohne

Gesetzgebungskompetenz kann niemals Ziel einer Reform sein. Mit diesem unausgegorenen Vorschlag habe Schickhofer der Debatte um

die Verwaltungsreform einen Bärendienst erwiesen, so Edgar Mayer abschließend.

