Grüne Wien/ Ellensohn: „Hört die Gewerkschafts-Signale!“

Klubobmann begrüßt Haltung von ÖGB-Präsident Foglar in Sachen Mindestsicherung

Wien (OTS) - „Bei einer Operation am offenen Herzen diskutieren Ärzte ja auch nicht darüber, ob man die Blutkonserve mittendrin stoppen soll. Nein, sie hängen noch eine dran, weil davon das Überleben ihres Patienten abhängt. Insofern begrüße ich die heutigen Äußerungen zur Mindestsicherung von ÖGB-Präsident Foglar im Ö1-Mittagsjournal“, sagt David Ellensohn, Klubobmann der Grünen Wien.

Die bundesweite Diskussion um die Mindestsicherung sei zum Bedauern Ellensohns nicht von unseren humanistischen Grundwerten geprägt, sondern vor allem von Neid und schlechtem Stil: „Warum glaubt die ÖVP, dass es jemandem, der in seinem Job 1.100 Euro verdient, besser geht, wenn wir denen, die von 838 Euro leben müssen, noch etwas wegnehmen? Warum ist es ein Tabu darüber zu diskutieren, ob nicht jemand mit 20 Millionen Euro Finanzvermögen einen größeren Beitrag leisten sollte“, fragt Ellensohn.

„Während die Bundesregierung darüber streitet, wie man 0,1 Prozent des Budgets bei den Allerärmsten einspart, beweist ein anderer Teil der SPÖ, nämlich die Gewerkschaft, Mindestanstand und Hirn: Denn die unwürdige Debatte um die Mindestsicherung ist eine Scheindebatte, in der es darum geht, die FPÖ in ihrer Brutalität gegen arme Menschen zu übertreffen. Die Grünen Wien werden an diesem Wettlauf nicht teilnehmen und empfehlen der Bundesregierung: Hört die Gewerkschafts-Signale“, so Ellensohn abschließend.

