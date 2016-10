FPÖ-Kickl: Foglar redet der Umverteilung von Österreichern zu Zuwanderern das Wort

Wien (OTS) - „Arbeitsmarkt und Sozialsystem geraten durch die unkontrollierte Zuwanderung und die Migrationswelle immer mehr in eine fatale Schieflage – zu Ungunsten der Österreicher. ÖGB-Chef Foglar aber hat vor diesen Entwicklungen offenbar kapituliert, er verrät die Interessen der heimischen Arbeitnehmer und gibt lieber den Regierungspropagandisten. Das hat sein Auftritt im Ö1-'Mittagsjournal‘ ja wieder einmal eindrucksvoll bewiesen“, so heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl.

Österreich werde immer mehr zum Arbeits- und Sozialamt der ganzen Welt. Statt die fortgesetzte Umverteilung von Österreichern zu den Zuwanderern zu stoppen, rede Foglar ihr aber lieber das Wort: So lehne der ÖGB-Chef bei der Mindestsicherung eine Unterscheidung zwischen Staatsbürgern und Nicht-Staatsbürgern ab, was in Kombination mit der von ihm gewünschten Erhöhung der Mindestsicherung die Zuwanderung ins Sozialsystem noch weiter anheizen würde, warnte Kickl. „Und falls es Foglar noch nicht aufgefallen ist, die von ihm so gelobten Arbeitsmarktprojekte, wie beispielsweise die Ausbildungsgarantie bis 25, sind vor allem auf eine Zielgruppe zugeschnitten, nämlich auf Asylanten“, kritisierte Kickl.

