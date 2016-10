Stronach/Lugar zu Foglar: Gewerkschaft sollte wieder Kernaufgaben wahrnehmen

Wien (OTS) - „Es ist bezeichnend, dass während des gesamten Interviews kein einziges Wort über Arbeitsplätze oder Wirtschaftsbelebung gefallen ist, sondern sich alles viel mehr um den Zustand der SPÖ gedreht hat“, kommentiert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar die Aussagen von ÖGB-Präsident Erich Foglar im Ö1-Journal. Anstatt die Kernaufgaben wahrzunehmen, sich als Arbeitnehmeranwalt zu positionieren und um Arbeitsplätze zu kämpfen, mische sich Foglar vermehrt in sozial-politische Angelegenheiten ein. „Die Gewerkschaften sollen die Finger von Bereichen lassen, die sie nichts angehen. Angesichts Foglars Aussagen muss man sich zwangsläufig die Frage stellen, ob sich die Gewerkschaft, die immer mehr als Schattenregierung auftritt, nicht gleich in die SPÖ eingliedern sollte und ob sie in dieser Form überhaupt noch zeitgemäß ist“, so Lugar.

