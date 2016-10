Hilfe ist ein Geschenk: Jetzt erhältlich im Spendenshop von Menschen für Menschen

Wien (OTS) - Wenn wir nur ein Leben zum Besseren verändern, dann verändern wir bereits die Welt. Mit einem Geschenk aus dem Spendenshop von Menschen für Menschen ist genau das möglich. Obstbaumsetzlinge für eine Familie, der Zugang zu sauberem Wasser für einen Menschen oder ein Töpferkurs für eine Frau: Wer im Spendenshop von Menschen für Menschen einkauft, ermöglicht Kindern, Frauen und Männern in Äthiopien die Grundlage für ein selbstständiges Leben und eine Perspektive in ihrer Heimat.



Ein Geschenk, das Wirkung zeigt



Dass die Hilfe ankommt und langfristig Wirkung zeigt, beweisen Erfolgsgeschichten aus den Projektgebieten von Menschen für Menschen: In acht von 19 Regionen – die im Schnitt halb so groß sind wie Vorarlberg – konnte die Projektarbeit bereits abgeschlossen und in die Verantwortung der Bevölkerung übergeben werden. Ausschlaggebend für diesen Erfolg ist die Arbeit in den unterschiedlichen Lebensbereichen: Maßnahmen aus Landwirtschaft, Wasserversorgung, Bildung, Gesundheit und Einkommen werden miteinander verbunden und gemeinsam mit der Bevölkerung vor Ort umgesetzt. Im Spendenshop von Menschen für Menschen kann gezielt ausgewählt werden, welchem dieser Bereiche die Spende zugutekommen soll.



Mit einem Gutschein doppelt Freude schenken



Wer doppelt Freude schenken möchte, kann das mit einem Gutschein für den Spendenshop von Menschen für Menschen machen: Der Gutschein kann ganz einfach zuhause ausgedruckt und sofort verschenkt werden. Der Beschenkte kann dann im Spendenshop stöbern und selbst aussuchen, welchem Zweck die Spende zugutekommt.



