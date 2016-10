Blümel: Neuerlicher Kindergarten-Steuerbetrug zeigt Versagen von Rot-Grün

Häufung von Fördermittelmissbrauch bei Kindergärten ist Bankrotterklärung / Systemumkehr zwingend erforderlich / Schlamperei und Unprofessionalität endlich beenden

Wien (OTS) - „Offensichtlich hat Rot-Grün noch immer nichts aus den Skandalen der Vergangenheit gelernt, denn nun gibt es bereits den nächsten Fall eines Wiener Kindergartenbetreibers, mit den nächsten "Ungereimtheiten", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien Stadtrat Gernot Blümel in Reaktion auf einen Bericht in der heutigen Kronen Zeitung. Aufgrund von Hinweisen einer ehemaligen Kindergärtnerin ermittle die Staatsanwaltschaft seit August 2016 demnach gegen einen weiteren Betreiber wegen der missbräuchlichen Verwendung von Fördergeldern. "Diese Häufung von Fördermittelmissbrauch ist eine einzige rot-grüne Bankrotterklärung. In den letzten Monaten wird offensichtlich, was in den letzten Jahren zugelassen und gefördert wurde“, so Blümel.

"Vermutlich wird uns jetzt die verantwortliche Stadträtin wieder erklären, dass die Kontrolle ja eh funktioniert", so Blümel: "Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die Wiener Stadtregierung wird immer erst dann wach, wenn der Schaden längst angerichtet ist". Die offensichtlichen Missstände, die neben der aktuelle Causa auch bei den "Alt Wien" - Kindergärten, den Parallelgesellschaften in den islamischen Kindergärten sowie im Fall Abdullah P. zutage getreten sind, würden aber rasche und tiefgreifende Änderungen erfordern - und keine weiteren rot-grünen Beschwichtigungen und Schönredereien.

"Wir brauchen jetzt endlich eine völlige Trendumkehr beim Fördersystem, indem die Betreiber im Vorfeld durchleuchtet und deren Werte, Fähigkeiten und Interessen geprüft werden. Es braucht aber vor allem auch ein klares Bekenntnis zu unseren Werten, unserer Grundordnung und unserem Rechtssystem“, so Blümel und abschließend:

„Vor allem benötigen wir eine Aufstockung auf mindestens 100 Kontrolleure, ein Mystery-Shopping System sowie unangekündigte, stichprobenartige und stetig wiederkehrende qualitative Kontrollen. Diese Schlamperei und Unprofessionalität unter Rot-Grün muss endlich beendet werden."

