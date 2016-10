FPÖ-Kickl: Regierung setzt bei Kosten der Migrationswelle auf Verschleierungstaktik

"Den Österreichern drohen über kurz oder lang entweder Leistungskürzungen oder Steuererhöhungen oder beides zusammen"

Wien (OTS) - „Beim Staatshaushalt setzt die Regierung auf Tarnen, Tricksen und Täuschen. Am offensichtlichsten tritt die Verschleierungstaktik bei den enormen Kosten in Zusammenhang mit der Migrationswelle zutage. SPÖ und ÖVP reden zwar gern von Transparenz und Kostenwahrheit, das scheint aber für alles, was mit den sogenannten Flüchtlingen zusammenhängt, nicht zu gelten“, kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl.

Rund zwei Milliarden Euro weise ÖVP-Finanzminister Schelling im Budget 2017 an Kosten für Flüchtlinge, Asylwesen und Integration aus. Das sei allerdings nur die halbe Wahrheit, beispielsweise kämen dazu noch die Kosten für die Mindestsicherung. Auch wenn die Finanzierung der Mindestsicherung an sich Ländersache sei, müssten dafür die Steuerzahler aufkommen. „Und in welchen Teilbudgets sich noch diverse durch die Migrationswelle verursachte Aufwendungen verstecken, dem werden wir gründlich nachgehen. SPÖ und ÖVP biegen sich die Zahlen gern zurecht, weil aus ideologischen Gründen bei ihnen unterm Strich ja immer rauskommen muss, dass die Migrationswelle für Österreich positive Effekte hat. Das werden wir in der Budgetdebatte so sicher nicht stehen lassen. Denn was die negativen Effekte der Massenzuwanderung betrifft, betreibt die Regierung gegenüber der Bevölkerung eine gezielte Desinformationspolitik“, so Kickl.

Kickl verwies auch in diesem Zusammenhang auf Berechnungen der deutschen Stiftung Marktwirtschaft – umgelegt auf Österreich würden laut „Presse“ 200.000 Migranten zwischen 2015 und 2020 die Nachhaltigkeitslücke – die Summe der bestehenden und impliziten Steuerschulden, also aller bei aktuellem Steuer- und Abgabenniveau nicht gedeckten Leistungsversprechen, um rund 30 Prozentpunkte erhöhen. Das wären laut „Presse“ etwa 100 Milliarden Euro. „Das ist allerdings nur die Untergrenze“, warnte Kickl. Den Österreichern drohten jedenfalls über kurz oder lang entweder Leistungskürzungen oder Steuererhöhungen oder beides zusammen. „Damit finanzieren SPÖ und ÖVP die budgetäre Willkommensunkultur weiter. Den ersten Vorgeschmack bekommen beispielsweise jetzt schon die Pensionisten, die 2017 mit einer Anpassung von 0,8 Prozent abgespeist werden“, sagte Kickl.

