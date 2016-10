Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wien (OTS) - Am 28.10.2016 ereignete sich gegen 13:50 Uhr in der Laaer-Berg-Straße (10. Bezirk) ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 86-jährige Frau war im Begriff, die Straße zu überqueren, als sie von einem einbiegenden PKW gestreift wurde. Die Pensionistin kam zu Sturz und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at